Lunigiana



Treni soppressi sulla linea Lucca-Aulla. Mastrini: “La Lunigiana sempre più isolata"

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:52

di michela carlotti

Il sindaco di Tresana e assessore alla protezione civile dell'unione dei comuni, Matteo Mastrini, interviene sui disagi ferroviari verificatisi in questi giorni sulla linea Lucca – Aulla.

"Nel periodo natalizio Trenitalia ha depennato dall’orario ordinario oltre il 30 per cento dei treni. Anche ieri si sono verificati forti disagi dovuti alla soppressione, pare senza avvisi, della corsa delle ore 6.07”.

Disservizi che pesano, soprattutto su chi, dalla Lunigiana, deve spostarsi in treno per andare al lavoro e che ogni giorno deve affrontare l’incognita della cancellazione della linea: “Questi problemi – tuona Mastrini - si vanno a sommare a quelli già noti relativi alla mancanza di personale a causa dell'emergenza da Covid”.

Il primo cittadino non ha dubbi: “Ancora una volta si palesano tutti i limiti della programmazione e dell'organizzazione di Trenitalia e regione Toscana. Occorreva affrontare e gestire per tempo l'emergenza: la Lunigiana, che soffre di gravi carenze infrastrutturali, si trova ancora una volta a soffrire di un sostanziale isolamento”.

Una marginalità geografica che anche in questo caso, come in altri, paga pegno: “Penso alle popolazioni della Lunigiana orientale e della bassa Lunigiana, che spesso hanno nel treno Lucca - Aulla uno dei pochi mezzi con cui raggiungere i grandi centri".

Mastrini promette, infine, che in proposito inoltrerà una segnalazione sia a Trenitalia, sia alla regione Toscana”.