Lunigiana



Ultimo appuntamento del ciclo di incontri sul sommo poeta a Villafranca

martedì, 21 dicembre 2021, 21:10

Giovedì 23 dicembre nel chiostro di San Francesco a Villafranca si terrà l'ultimo incontro del ciclo iniziato a gennaio a cura del comitato ufficiale per le celebrazioni in Lunigiana del VII centenario della morte di Dante.

La serata titolata "Conoscere Dante e la sua modernità" vedrà la consueta collaborazione di Davide Pugnana, Luigi Leonardi e Mirco Manuguerra, relatore di un intervento sulla modernità di Dante e il trionfo della cristianità e l'intervento d'eccezione della professoressa Serena Pagani che illustrerà i suoi studi e le sue ricerche sulla celebre figura dantesca di Pia de' Tolomei.

La conferenza potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del comune di Villafranca o in presenza presso il chiostro di San Francesco, se in possesso di green pass.

M.C.