23 anni di Castelli del Ducato: dall'Emilia alla Lunigiana la rete piace e cresce!

mercoledì, 12 gennaio 2022, 12:20

Quali sono gli effetti della presenza del lupo per l'intero ecosistema delle Alpi Apuane? Può avere, il predatore numero uno, un ruolo importante anche nella conservazione delle specie vegetali? E' quanto sta indagando uno studio coordinato dal prof. Alessandro Massolo

lunedì, 10 gennaio 2022, 21:32

Al centro di una bagarre politica che non accenna a scemare, la concertazione sulla norma del regolamento degli agri marmiferi, in particolare l’articolo 21 che prevede una premialità sulla durata della concessione per chi investe sul territorio

lunedì, 10 gennaio 2022, 13:50

Le scuole di Serricciolo hanno riaperto le porte stamani alla scolaresca. L’edificio è stato oggetto per mesi di un importante intervento di riqualificazione, miglioramento e adeguamento sismico ed oggi si presta ad essere una scuola all’avanguardia con il grado massimo di sicurezza

lunedì, 10 gennaio 2022, 12:11

In pagamento due misure a sostegno delle imprese agrituristiche e fattorie didattiche della Lunigiana e della costa di Massa Carrara colpite dal Covid. A renderlo noto è Coldiretti Massa Carrara

domenica, 9 gennaio 2022, 15:56

Rafforzato e riconfermato l’asset di condivisione e confronto fra istituzioni e operatori economici locali in vista dell’anno entrante e delle sfide cui la pandemia ancora sottopone

domenica, 9 gennaio 2022, 12:08

Risale a due mesi fa la richiesta di alcuni residenti della località “Sarchia”, interna a via dei Colli di un intervento per la messa in sicurezza della strada. I residenti si erano rivolti al comitato “Una montagna da salvare” il quale aveva provveduto a segnalare la questione invitando l’amministrazione ad...