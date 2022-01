A Barbarasco il Premio Falcone e Borsellino con il contributo di Crédit Agricole Italia

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 15 gennaio 2022, 21:49

Cantiere in fermento stamattina nell’alveo del fiume Magra ad Albiano. Il nuovo ponte comincia a prender forma, nel rispetto del corno programma che ne fissa la definitiva realizzazione, con l’apertura al traffico, nel mese di marzo

venerdì, 14 gennaio 2022, 20:36

Forte dei risultati positivi registrati da Irpet (istituto regionale programmazione economica della Toscana) che pongono il territorio sul podio delle mete più ambite del turismo rurale dell’intera regione, la Lunigiana si prepara alla nuova stagione turistica

venerdì, 14 gennaio 2022, 09:07

Non nasconde il suo rammarico il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, rispetto ai ripetuti disservizi che da un po’ di tempo interessa con particolare insistenza i lavoratori pendolari lunigianesi ma soprattutto i molti ragazzi che, in terra di Lunigiana, trovano negli autobus la possibilità pressoché unica di spostamento da casa a scuola e viceversa

giovedì, 13 gennaio 2022, 21:05

Il fuoco è divampato nel primo pomeriggio a Codolo nel comune di Zeri e si è subito propagato con estrema facilità. Alimentate da condizioni atmosferiche favorevoli, le fiamme si sono presto sviluppate estendendosi su entrambi i versanti della vallata

giovedì, 13 gennaio 2022, 12:37

Il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso promosso dalla regione Toscana nei confronti del comune di Fivizzano sui Pabe, piani attuativi di bacino estrattivo delle Alpi Apuane

giovedì, 13 gennaio 2022, 09:10

700 abitanti, 1616 casi positivi nelle ultime due settimane in Lunigiana ed un primato per Comano: in questi giorni è l’unico comune di tutta la regione Toscana a non aver positivi