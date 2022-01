Lunigiana



A Podenzana si realizza l’area verde del Morellino

mercoledì, 5 gennaio 2022, 09:43

di michela carlotti

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area verde attrezzata, adiacente la piazza del “Borgo Moderno”.

Un cantiere aperto per dare forma ad un progetto finanziato dalla regione Toscana per 17mila euro che andrà a riqualificare e sviluppare un’area densamente popolata e centrale nel capoluogo comunale di Podenzana, identificata come area verde del “Morellino” e così definita per la sua posizione strategica, gli ampi spazi pubblici, la tipologia e la distribuzione delle case.

Un’area verde, dunque, in un luogo che si sta già caratterizzando come centro commerciale naturale grazie all’insediamento degli uffici postali, del mercato settimanale, del punto d’informazione

Come spiega il sindaco Marco Pinelli, l’opera rappresenta il punto partenza di un importante progetto turistico di tipo naturalistico e prevede: “La posa ed installazione di staccionata di delimitazione, impianto di illuminazione, inerbimemto dell'area e piantumazione di alberi di olivo e aceri ombreggianti, posa e installazione di panchine con sedute, installazione di colonnina elettrica, posa e installazione di Desk Informativa turistica”.