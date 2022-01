Anziano ustionato mentre accende la stufa

Altri articoli in Lunigiana

domenica, 30 gennaio 2022, 21:49

Il sindaco Giannetti giorni fa aveva annunciato con entusiasmo l’aggiudicazione del secondo lotto delle terme di Equi ad una cordata di imprenditori privati. Ma la notizia non è stata accolta da tutti con lo stesso spirito

sabato, 29 gennaio 2022, 20:55

Dal 2 febbraio, ogni mercoledì e sabato pomeriggio, il punto drive through allestito in piazza dei Macelli per iniziativa delle Venerabili Misericordie di Pontremoli e Bagnone, va in supporto alle attività della farmacia Buttini di via Ricci Armani, che ormai da tempo gestisce la prenotazione e la somministrazione dei tamponi per l’intero territorio comunale

sabato, 29 gennaio 2022, 11:33

È in uscita il nuovo libro di Cristina Pacinotti, lunigianese d’adozione che, dopo la laurea con il massimo dei voti e lode con Umberto Eco al DAMS di Bologna, ha vissuto a Parigi, Berlino e Amsterdam ed oggi risiede nel comune di Bagnone

sabato, 29 gennaio 2022, 11:31

È il terzo incendio in questo primo mese dell’anno, quello scoppiato ieri a Comano. Il 13 gennaio era scoppiato a Codolo nel comune di Zeri, mentre giovedì sul Monte Sagro nel versante mare nel comune di Carrara

sabato, 29 gennaio 2022, 11:29

Dieci anni fa l’esplosione del metanodotto della Snam Rete Gas a Molino di Tresana provocava la morte di un giovane operaio rumeno

giovedì, 27 gennaio 2022, 20:08

L’associazione operatori turistici della Lunigiana organizza per giovedì 3 febbraio alle ore 16 una conference call per presentare le azioni che saranno intraprese in vista della prossima stagione turistica