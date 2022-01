Bando UCML per rilevatori statistici: via alle domande

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 24 gennaio 2022, 11:25

Una struttura termale nel cuore della Lunigiana, quella di Equi Terme, che però ha visto negli anni troppi intoppi. Ora sembrerebbe pronta al rilancio, e a darne notizia è lo stesso sindaco Gianluigi Giannetti in esito all’asta pubblica che si è svolta venerdì per i due lotti relativi all’albergo e...

venerdì, 21 gennaio 2022, 20:34

L’Ambito Turistico ha dato il via al coinvolgimento degli operatori della Lunigiana, fissando tre appuntamenti per co-progettare i prodotti turistici territoriali

venerdì, 21 gennaio 2022, 18:25

È stato investito sulle strisce pedonali. È successo intorno alle 16 a Barbarasco, mentre un anziano di 89 anni stava attraversando la strada per andare a riempire le bottiglie d’acqua alla fontana del Parco Fiera

venerdì, 21 gennaio 2022, 13:25

"Qui sono nate le cose più belle e le donne cantano". Una guida nazionale racconta la Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco emiliano. Con Guccini, Zucchero, Zanicchi e molti altri

giovedì, 20 gennaio 2022, 18:39

Un utente residente a Villafranca in Lunigiana (MS) ha segnalato ai centralini del gestore idrico GAIA S.p.A. un probabile tentativo di truffa. L'utente ha spiegato di aver ricevuto una chiamata da un numero non visibile sul telefono da parte di una persona che non si è qualificata

giovedì, 20 gennaio 2022, 18:32

"Basta rimanere preda dell'ideologia, la situazione va affrontata con praticità. A rischio coloro che vanno a fare passeggiate nel verde dei nostri boschi, fungaioli e amanti della montagna. Gli ibridi sono alle nostre porte"