Lunigiana



Comano dribbla la Omicron: zero contagi nell’ultima settimana

giovedì, 13 gennaio 2022, 09:10

di michela carlotti

700 abitanti, 1616 casi positivi nelle ultime due settimane in Lunigiana ed un primato per Comano: in questi giorni è l’unico comune di tutta la regione Toscana a non aver positivi.

Eppure la variante sudafricana del virus, benché fortunatamente meno aggressiva, è molto contagiosa con una velocità di diffusione elevatissima. Omicron, si sa, buca i vaccini che sono ormai stati derubricati a “vaccini-nonni” dalla stessa ricerca medica intenta a svilupparne versioni più aggiornate all’evolversi del covid.

Ma non è la prima volta che Comano registra questa controtendenza al diffondersi dei contagi: addirittura nella primissima fase, quella terribile iniziata nel marzo 2020 che ha falcidiato l’alta Lunigiana e lasciato vittime dietro di se, il comune era rimasto pressoché indenne.

Quali sono i fattori determinanti? “È difficile trarre conclusioni – risponde il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Amedeo Baldi, che aggiunge – il comune di Comano ha l’88,4 percento di residenti vaccinati, il tasso più alto della provincia di Massa Carrara”.

Un altro primato, dunque. “Con l’arrivo della variante Omicron in Lunigiana, ho iniziato a diramare avvisi alla cittadinanza con ogni mezzo: dai comunicati istituzionali ai messaggi sui gruppi social. Siamo poche anime ed il tam tam è sempre velocissimo” spiega il sindaco Antonio Maffei.

Raccomandazioni a tenere alta la guardia, che il primo cittadino ha diffuso capillarmente ed anche con puntuale ripetitività, raggiungendo pressoché tutta la cittadinanza prima ancora delle festività natalizie.

Oltre a questo, è stato decisivo il tempestivo isolamento dei primi contagi da Omicron registrati nelle RSA “Cinque ospiti anziani contagiati un mese fa, sono subito stati trasferiti alle cure intermedie per mettere in sicurezza tutti gli altri”.

Diversamente era andata, invece, con la seconda ondata quando nel periodo di fine 2020 il covid era entrato anche nelle case di riposo e la preoccupazione era salita molto. Tre sono le RSA nel comune di Comano, con 150 ospiti complessivamente. “Allora non c’erano ancora i vaccini ed il virus si era diffuso dentro le strutture ed anche in alcuni esercizi commerciali. Quello stesso Natale avevo recapitato tamponi gratuiti ad ogni famiglia”.

Ma quella dei tamponi distribuiti a Comano, quando ancora poco se ne parlava se non in Veneto con il governatore Zaia, non è l’unica iniziativa singolare. Nella primissima fase del lockdown, infatti, il sindaco Maffei aveva fatto installare telecamere in ingresso ed uscita da Comano capoluogo, al fine di tracciare eventuali trasgressori degli ormai tristemente noti dpcm. “Era il periodo in cui c’era una grande paura ed io ricevevo numerose telefonate dai cittadini che mi chiedevano sostanzialmente sicurezza. Quello è stato un modo per garantirla”.

Meglio è andata con la successiva variante Delta della scorsa estate. Il sindaco comunque non ha dubbi: “Siamo una popolazione prevalentemente anziana e quasi tutti i residenti del comune hanno ricevuto la terza dose e sono in attesa della quarta. Io stesso, appena sarà il mio turno, sono pronto per la dose booster”.