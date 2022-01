Lunigiana



Comitato “Una montagna da salvare”: località Sarchia, ad oggi nulla è cambiato

domenica, 9 gennaio 2022, 12:08

Risale a due mesi fa la richiesta di alcuni residenti della località “Sarchia”, interna a via dei Colli di un intervento per la messa in sicurezza della strada. I residenti si erano rivolti al comitato “Una montagna da salvare” il quale aveva provveduto a segnalare la questione invitando l’amministrazione ad intervenire.

“Ad oggi nulla è cambiato – interviene Daniele Tarantino, referente del comitato – e siamo stati contattati nuovamente dai cittadini. La ripida strada continua ad essere piena di buche “sistemate” dai residenti per evitare di scoppiare le gomme, continua la pericolosità in quanto il tratto è privo di guard-rail e si rischia di precipitare nel dirupo sottostante. In alcuni punti è protetta da staccionate di legno marcito: basta toccarle che cedono. Tuttavia, la strada è trafficata dai residenti i quali hanno paura a percorrerla, soprattutto con il buio essendo, in certi punti, priva di illuminazione. I residenti hanno raccontato di aver sollevato un’auto, finita oltre la strada con una ruota, con il rischio di precipitare nella scarpata. Non va meglio in via Cirimea - prosegue la nota - nei pressi della fonte Cristallo. Anche in quel punto un’auto, in questi giorni, è uscita di strada con le ruote laterali e alcuni residenti sono riusciti ad aiutare il malcapitato e ad evitare il peggio”.

I residenti, inoltre, colgono l’occasione per segnalare uno smottamento che è in fase attiva dallo scorso mese di febbraio: “Il materiale continua a scendere sulla strada – denunciano - Chiamiamo ma non viene nessuno”. Il comitato “Una montagna da salvare”, che raccoglie queste segnalazioni, invita l’amministrazione comunale a prendere in considerazione le richieste dei cittadini delle zone montane indicate e ad intervenire garantendo la sicurezza sulle strade comunali a salvaguardia della pubblica incolumità.