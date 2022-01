Lunigiana



Comune di Podenzana: bando intercomunale per gli alloggi popolari

sabato, 1 gennaio 2021, 22:29

E' stato indetto il bando intercomunale per la formazione della graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi popolari disponibili nei comuni di Villafranca in Lunigiana, Pontremoli, Podenzana, Casola in Lunigiana, Licciana Nardi, Mulazzo, Filattiera, Tresana, Zeri.

“La legge regionale del 2019 – spiega il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli - prevede la possibilità di bandire il concorso soltanto se interessati territori con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti. Questo limite, considerando i disallineamenti temporali delle graduatorie in essere tra i diversi comuni della provincie e le inevitabili difficoltà nel coordinarsi e nel superare le incertezze operative per indire un bando comprensoriale, è stato sollevato da subito alle assemblee del Lode, dai comuni di Podenzana e di Villafranca, con una richiesta formale congiunta di modifica della legge”.

“Nel frattempo – prosegue Pinelli - è iniziato un lavoro di concertazione che ha portato all'approvazione all’assemblea del Lode del regolamento ed alla conseguente, con soddisfazione, indizione del primo bando comprensoriale per l'assegnazione degli alloggi Erp, che coinvolge nove comuni della Lunigiana, con Villafranca in Lunigiana come comune capo fila, al quale va il mio particolare ringraziamento per la disponibilità resa”.

Le domande per l’ammissione al bando per il comune di Podenzana potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022 nelle seguenti modalità: con consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Podenzana, o tramite PEC,all’indirizzo comune@pec.comune.podenzana.ms.it oppure mediante raccomandata A/R – al comune di Podenzana, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente.

Per la compilazione delle domande è consigliabile rivolgersi al patronato di fiducia e per informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria del comune al numero 0187 410024.

Il bando è scaricabile dal sito istituzionale del comune: https://comune.podenzana.ms.it



M.C.