Cosimo Ferri su ponte di Albiano: “Iniziano a vedersi i risultati”

giovedì, 6 gennaio 2022, 20:45

Venerdì 14 gennaio verrà inaugurato il varo del primo concio dell'impalcato metallico del nuovo ponte di Albiano in costruzione. Si tratta del posizionamento dell'intera campata centrale del nuovo ponte, lunghezza 102 metri con un peso di 500 tonnellate.

“Un passo importante – spiega l’onorevole Cosimo Ferri - che rafforza la scelta di aver detto no all’idea di un ponte provvisorio e di chiedere invece tempi rapidi per la realizzazione del ponte definitivo e delle rampe”.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici aveva bocciato le rampe provvisorie sulla A15 per poi autorizzare la realizzazione sulla A12. Scelta, questa, che seppur inizialmente indicata come residuale è risultata secondo Ferri “corretta, funzionale ed stata decisa, dopo

la bocciatura della prima, con il coinvolgimento di tutti”.

Iniziano a vedersi i risultati, dunque, è Ferri promette: “Continuerò a seguire con la massima attenzione i lavori e a vigilare sui tempi. Rimane critico il tema contributi alle

imprese per ora ci sono state tante promesse e zero soldi. Ho presentato un’interrogazione al ministro dell’economia per applicare la norma votata in parlamento, anche dal sottoscritto, che riguarda però non solo Albiano ma tutta Italia perché non si capisce quanti soldi ci saranno e quanti andranno alla nostra zona”.

E poi il tema regione Toscana: “Ci sono stati grandi proclami da parte di alcuni esponenti politici – afferma Ferri - ma per ora pochi risultati”.

Infine: “Ho chiesto ad Anas Toscana di rendere sicura e d’intervenire nella strada statale principale che porta al ponte crollato.È un tratto che parte da poco dopo la caserma dei carabinieri e arriva 100 metri prima della Croce Rossa”.

Mi.Ca.