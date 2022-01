Lunigiana



Da lunedì una scuola migliore per i bambini di Podenzana

sabato, 8 gennaio 2022, 20:42

Sono terminati i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico di Podenzana. A darne notizia è il sindaco Marco Pinelli che con soddisfazione annuncia: “Al rientro dalla vacanze, i nostri bambini troveranno un ambiente più confortevole”.

Un importo del valore complessivo di 160mila euro di cui l'80 percento finanziato da un contributo a fondo perduto della regione Toscana.

Ecco il dettaglio degli interventi localizzati che consentono il miglioramento di prestazioni energetiche dell'edificio: inserimento sulla copertura di uno strato di coibentazione; sostituzione degli infissi in legno con vetro singolo, con infissi in pvc di colore bianco e doppio vetro con trattamento superficiale e camera di 20 mm contenente gas; sostituzione della caldaia a gas esistente con caldaia a condensazione e l’inserimento nei terminali di erogazione dell’impianto di riscaldamento di valvole termostatiche per il controllo della temperatura dei vari ambienti; realizzazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria integrato all’impianto di climatizzazione invernale; realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in regime di autoconsumo; realizzaziome di impianto di domotica comprensivo di rilevatori di presenza infrarossi passivi, con controllo automatico e plafoniere led.

“Un ringraziamento – conclude il sindaco - alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori ed al personale addetto alle pulizie, grazie ai quali è stato possibile concludere i lavori in tempo utile per la riapertura di lunedì”.

M.C.