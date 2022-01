Decennale dell’esplosione del metanodotto di Molino di Tresana

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 29 gennaio 2022, 11:33

È in uscita il nuovo libro di Cristina Pacinotti, lunigianese d’adozione che, dopo la laurea con il massimo dei voti e lode con Umberto Eco al DAMS di Bologna, ha vissuto a Parigi, Berlino e Amsterdam ed oggi risiede nel comune di Bagnone

sabato, 29 gennaio 2022, 11:31

È il terzo incendio in questo primo mese dell’anno, quello scoppiato ieri a Comano. Il 13 gennaio era scoppiato a Codolo nel comune di Zeri, mentre giovedì sul Monte Sagro nel versante mare nel comune di Carrara

giovedì, 27 gennaio 2022, 20:08

L’associazione operatori turistici della Lunigiana organizza per giovedì 3 febbraio alle ore 16 una conference call per presentare le azioni che saranno intraprese in vista della prossima stagione turistica

martedì, 25 gennaio 2022, 13:46

Il comune di Villafranca, esaminato lo stato delle strade comunali, ha emesso ordinanza del sindaco avente ad oggetto il taglio delle piante per motivi di sicurezza

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:54

In arrivo 45 mila euro dalla regione Toscana alla Società della Salute della Lunigiana per il progetto Elios. Prevede la creazione di un punto di ascolto riservato a persone dai 16 ai 21 anni di età, alla presenza di due psicologi

lunedì, 24 gennaio 2022, 12:15

L'ufficio di statistica associato dell’unione di comuni montana della Lunigiana rinnova l'albo dei rilevatori per lo svolgimento delle indagini statistiche previste dal programma statistico nazionale