Fiamme a Codolo, il sindaco Petacchi sul luogo dell’incendio

giovedì, 13 gennaio 2022, 12:37

Il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso promosso dalla regione Toscana nei confronti del comune di Fivizzano sui Pabe, piani attuativi di bacino estrattivo delle Alpi Apuane

giovedì, 13 gennaio 2022, 09:10

700 abitanti, 1616 casi positivi nelle ultime due settimane in Lunigiana ed un primato per Comano: in questi giorni è l’unico comune di tutta la regione Toscana a non aver positivi

mercoledì, 12 gennaio 2022, 20:33

1 milione e 800 mila visualizzazioni di www.castellidelducato.it Turismo di prossimità: exploit di interesse dalla Romagna verso l'Emilia e la Lunigiana

mercoledì, 12 gennaio 2022, 12:20

Quali sono gli effetti della presenza del lupo per l'intero ecosistema delle Alpi Apuane? Può avere, il predatore numero uno, un ruolo importante anche nella conservazione delle specie vegetali? E' quanto sta indagando uno studio coordinato dal prof. Alessandro Massolo

lunedì, 10 gennaio 2022, 21:32

Al centro di una bagarre politica che non accenna a scemare, la concertazione sulla norma del regolamento degli agri marmiferi, in particolare l’articolo 21 che prevede una premialità sulla durata della concessione per chi investe sul territorio

lunedì, 10 gennaio 2022, 13:50

Le scuole di Serricciolo hanno riaperto le porte stamani alla scolaresca. L’edificio è stato oggetto per mesi di un importante intervento di riqualificazione, miglioramento e adeguamento sismico ed oggi si presta ad essere una scuola all’avanguardia con il grado massimo di sicurezza