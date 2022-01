Lunigiana



I sindaci del centrodestra: “Urgente intervenire per il potenziamento dell'ufficio igiene”

martedì, 4 gennaio 2022, 09:09

Il covid acuisce senz'altro tutte le emergenze, ma ci sono uffici e settori che, più di altri, sono sottoposti a particolari carichi di lavoro e stress che ne potrebbero inficiare, nonostante lo straordinario impegno, l'attività.

Per questo motivo, anche se il tema è già stato analizzato dall'assemblea della società della salute, i sindaci lunigianesi del centro destra ritengono utile sollecitare il direttore generale dell'Asl Toscana Nord Ovest al potenziamento dell'ufficio igiene di Monti di Licciana Nardi.

“L'ufficio igiene è diretto dal RUF (responsabile unità funzionale) dottor Francesco Sacchelli ormai prossimo alla pensione, che sentiamo di dover ringraziare per lo straordinario contributo offerto in questi quasi due anni di pandemia: un medico sempre disponibile senza limiti di orario, ne risparmio di energie nei confronti delle nostre comunità”.

“Inoltre – proseguono i sindaci - presso l'ufficio sono operative tre infermiere che, all'85 percento, si occupano con grande impegno del Covid: dall'archiviazione delle schede Istat al loro invio ai Comuni, alla conservazione dei dati per l'utenza”.

“Occorre però non dimenticare - sostengono Jacopo Ferri, Matteo Mastrini, Filippo Bellesi, Renzo Martelloni e Riccardo Ballerini – che le attività ordinarie di questo ufficio, preesistenti al Covid, non sono affatto scomparse anche se risultano in parte sacrificate: dalla malattie infettive in genere (tubercolosi, meningite, legionella, salmonella, pediculosi, ecc.), le cui schede devono essere caricate su portali regionali e nazionali per sorveglianza, alla sorveglianza profughi. Un carico su cui grava anche l'enorme mole di lavoro determinato della sorveglianza attiva dei casi positivi al Covid”.

I sindaci argomentano inoltre che “A questi operatori si aggiungono quattro tecnici della prevenzione che, prima del Covid, avevano moltissime attività da svolgere: dal controllo delle acque degli acquedotti e delle piscine alla verifica di situazioni infettive, dalla sorveglianza su estetiste e parrucchieri, ai corsi per i funghi e fitosanitari ed ai controlli sull'amianto. A ciò si aggiunga come prima i campionamenti venissero ritirati tutti i giorni, a Monti, e come adesso ciò avvenga solo due giorni a settimana, a Massa”.

Se a tutte queste attività si aggiunge il tracciamento dei casi positivi e il loro caricamento sul portale SISPC, si potrà capire come l'ufficio igiene, fondamentale per controllare la pandemia, con sole sette od otto persone, sia ormai al limite delle proprie forze.

E quindi, concludono i sindaci: “E’ qui che si deve intervenire subito sia per quanto riguarda il direttore del RUF, sia per quanto attiene alla disponibilità di un maggior numero di infermieri e di tecnici che possano rispondere a tutti questi bisogni nelle attuali condizioni di emergenza”.

Mi. Ca.