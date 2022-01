Lunigiana



Il comune di Fivizzano taglia l’Irpef e conferma la diminuzione della Tari

lunedì, 3 gennaio 2022, 13:40

Nell’ultima seduta consigliare dell’anno giunto al termine, ai sensi di legge il consiglio comunale ha discusso l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2022.

Tra le novità, c’è la riduzione di un punto percentuale dell’addizionale comunale Irpef, annunciata con grande soddisfazione dal sindaco Gianluigi Giannetti.

Nel 2022 si passerà dall’8 per mille al 7 per mille, riduzione che comporterà una minor entrata nelle casse comunali stimata in circa 100mila euro.

“E’ un segnale per tutti i cittadini del nostro comune, in questi anni di difficoltà: un aiuto reale per contrastare tutti i rincari delle materie prime che si abbatteranno sulle nostre famiglie nei prossimi mesi” – afferma il sindaco.

“La riduzione dell’addizione Irpef - spiega Giannetti - si va ad aggiungere alla diminuzione della Tari 2021 (tassa rifiuti) che era stata ridotta di 130mila euro (-8 percento) per un totale di abbattimento della pressione fiscale di 230mila euro sui cittadini fivizzanesi”.

Il sindaco puntualizza che l’adozione della delibera consigliare è stata unanime da parte dei presenti, ma segnala anche l’assenza di entrambi i consiglieri di Italia Viva, Diego Serafini e Jessica Fabiani, e del consigliere Mirco Moscatelli del gruppo “Il futuro al centro”, oltreché di due esponenti della maggioranza.

Un consiglio a ranghi ridotti, dunque, che ha comunque approvato il bilancio previsionale e le aliquote di imposte e tasse con gli abbattimenti descritti. “Ogni volta che ci sono delle elezioni – ha commentato infine Giannetti - la politica tutta, promette la riduzione delle tasse, ma quasi mai la mantiene. Invece, la nostra amministrazione va controcorrente e va addirittura oltre le promesse fatte: nel giro di un paio di anni abbiamo ridotto sia la Tari che l’Irpef, dimostrando serietà, programmazione, competenza per il bene e le tasche dei cittadini”.

Mi. Ca.