Lunigiana



Il comune di Villafranca ha disposto il taglio delle piante prospicienti le strade

martedì, 25 gennaio 2022, 13:46

Il comune di Villafranca, esaminato lo stato delle strade comunali, ha emesso ordinanza del sindaco avente ad oggetto il taglio delle piante per motivi di sicurezza.



Pertanto, tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con le strade pubbliche comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio ricadenti nel territorio del comune, dovranno provvedere a potare o tagliare piante, siepi, rami di alberi o altre essenze arboree prospicienti il confine stradale o insistenti in adiacenza a linee elettriche e telefoniche.



Tanto è richiesto per motivi di sicurezza rispetto sia all’incolumità pubblica, che per il contenimento del dissesto idrogeologico e della tutela dell’ambiente per favorire la copertura vegetale dei versanti.



“Gli interventi richiesti – si legge nel testo dell’ordinanza - costituiscono condizione necessaria di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura dev’essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità ma particolarmente in concomitanza con la stagione invernale per le particolari condizioni climatiche locali che, soprattutto in presenza di pioggia e neve, riducono la visibilità ed espongono a maggior rischio di incidente con grave rischio per l’incolumità dei residenti e per la mobilità in genere”.



I proprietari dei terreni frontisti delle strade comunali asfaltate di collegamento tra le frazioni, dunque, dovranno ottemperare all’ordinanza entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, avvenuta il 24 gennaio.

In caso di inadempienza, sarà il Comune ad effettuare il taglio, ma con spese e sanzioni a carico dei proprietari.



Michela Carlotti