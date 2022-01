Lunigiana



Il nuovo libro di Cristina Paciotti: “Non ancora”

sabato, 29 gennaio 2022, 11:33

È in uscita il nuovo libro di Cristina Pacinotti, lunigianese d’adozione che, dopo la laurea con il massimo dei voti e lode con Umberto Eco al DAMS di Bologna, ha vissuto a Parigi, Berlino e Amsterdam ed oggi risiede nel comune di Bagnone. A Pisa, sua città natale, ha creato e diretto il centro discipline olistiche Nagual, insegnando danza e yoga. Trasferita in Lunigiana ha promosso la creazione di ecovillaggi. Tra le sue pubblicazioni Chiamarsi Fuori (Stampa Alternativa), In quei giorni c’era molta luce con nota introduttiva di Dacia Maraini. Un altro posto (ETS) con la copertina di Gipi e nota introduttiva di Fabio Genovesi, romanzo largamente recensito e presentato anche al Pisa Book Festival. Con Lo Strappo, con copertina di Gipi, è risultata finalista al Premio Bukowski (Viareggio) e al Premio “La Donna si Racconta” (Pesaro). Con Non ancora ha vinto nel 2019 la sezione Narrativa-Romanzo del Premio InediTO – Colline di Torino.

Il nuovo libro dal titolo “Non ancora” edito da Fandango Libri, è una narrazione avvincente che ha per protagonista Maria Fermi che, all’indomani del disastro nucleare di Chernobyl, si trova a Parigi grazie a una borsa di studio in Semiotica. Nella metropoli, più che agli studi, si dedica alla danza, sua vera passione, e alla scrittura di romanzi rosa che hanno poco a che fare con la sua tesi di dottorato ma che le permettono di arrotondare. Lì conosce gli amici che l’accompagneranno lungo la strada dei giorni e dei sogni: il cinico Alessandro, ironico gay che le dispensa consigli via telefono e la fa ridere, e l’enigmatica Laure, scrittrice di porno e di romanzi per signore che la inizia al suo stesso lavoro. A legarla all’Italia c’è un sogno d’amore. Marvin, giovane ecologista benestante che vive in Umbria dove gestisce un centro di vita naturale, rappresenta lo sfuggente fulcro del suo sogno più sognato: una storia d’amore completamente coinvolgente. La loro è una relazione a distanza, in assenza, che Maria non fa niente per rendere reale, perché il non ancora offre molto più spazio alla fantasia. Di discoteca in discoteca, di incontro in incontro, di libro in libro, spesso nella metro, davanti a uno specchio, attaccata al telefono o alla macchina da scrivere, il suo intimo microcosmo del non ancora si anima grazie a incontri fugaci e si popola di situazioni intriganti. Un annuncio su Libération, con cui ha cercato “relazioni di qualità”, le fa conoscere un uomo “vero” che la invita a Berkeley e vorrebbe farla uscire dal limbo dell’irrealizzato. Ipotesi che suscita in lei la consueta reazione: la fuga. Da S. Francisco raggiunge Los Angeles e infine il Messico per poi tornare a cercare Marvin. Un romanzo che è un viaggio da fermo, ironico, disincantato e travolgente, per chi ha sempre pensato che gli amori migliori sono quelli non realizzati.

Mi. Ca.