Lunigiana



Il nuovo ponte di Albiano prende forma: tutto pronto per il calaggio del concio sulle pile

sabato, 15 gennaio 2022, 21:49

di michela carlotti

Cantiere in fermento stamattina nell’alveo del fiume Magra ad Albiano. Il nuovo ponte comincia a prender forma, nel rispetto del corno programma che ne fissa la definitiva realizzazione, con l’apertura al traffico, nel mese di marzo.

Molte le persone presenti stamani lungo le sponde del Magra per assistere alle operazioni di spostamento del primo concio, ovvero della struttura metallica che costituisce la campata centrale del nuovo ponte. Il montaggio del concio era iniziato nella seconda metà dello scorso novembre, dopodiché dal 5 gennaio erano seguite le operazioni di sollevamento fino alla quota finale.

La struttura lunga 102 metri per circa 530 tonnellate di peso, è stata definitivamente spostata dall’area di assemblaggio all’area di varo, tra la seconda e la terza pila, attraverso una viabilità di cantiere appositamente realizzata e subito ripristinata dopo il danneggiamento, avvenuto in settimana, di una piattaforma in cemento per il transito dei mezzi.

Atteso per domani il calaggio della concio metallico sulle pile, previsto per le ore 10.00 alla presenza del commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato, del viceministro Alessandro Morelli, dei governatori delle regioni Toscana e Liguria e dei rappresentanti delle istituzioni locali.