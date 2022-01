Lunigiana



In arrivo anche in Lunigiana i soldi di “Cantiere Toscana”, tra soddisfazioni e aspettative disattese

martedì, 18 gennaio 2022, 08:25

di michela carlotti

Si apre un grande cantiere in Toscana con l’omonimo pacchetto di 119 interventi che prendono il via in 74 comuni della regione, per un tesoretto da 120 milioni sbloccato dal Cipess-Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Proprio in questi giorni l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha dato il suo assenso sull’ammissibilità delle opere al finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) che la Regione ha proposto all’Agenzia.

Si tratta di una prima tranche di risorse che andranno a finanziare interventi di varia natura, già presenti in alcune graduatorie regionali e soprattutto già cantierabili, visti i tempi strettissimi imposti dal Ministero.

Entro la fine dell’anno, infatti, dovranno prendere il via tutti i cantieri, mentre le opere avranno tempi di realizzazione diversi.

La fetta più grande, corrispondente a circa la metà dei fondi totali, andrà alle scuole per interventi di riqualificazione e ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza con opere di efficientamento energetico e manutenzione antisismica. Ma anche risorse per progetti ingenti di tutela ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile. Non mancano i progetti in tema di trasporti e mobilità ed in materia culturale, come gli interventi su musei, teatri e spazi pubblici.

Il pacchetto di “Cantiere Toscana” comprende anche aiuti alle imprese per un totale di 9,6 milioni di euro per i settori ricerca e sviluppo, e 9,2 milioni destinati a servizi e forniture, come l’informatizzazione e la digitalizzazione. Sono state, inoltre, destinate risorse per 8 milioni di euro per l’acquisizione al patrimonio pubblico di complessi immobiliari costituiti da alloggi pronti, da destinare all’edilizia residenziale pubblica.

Ma cosa spetta alla Lunigiana? Al comune di Aulla va la fetta più grossa per tre tipologie di interventi ammessi a finanziamento: 217 mila euro vanno a coprire i costi per opere nella scuola elementare di Serricciolo in cui resta da completare la palestra; 460 mila euro per gli interventi al movimento franoso in località Ca’ di Tonetto, frazione di Valenza, ed altri 290 mila euro per il secondo lotto del solito intervento.

Per il comune di Zeri è in arrivo una tranche da 500mila euro che riguarda la stabilizzazione e consolidamento dei movimenti franosi nella Valle di Adelano e la stabilizzazione, consolidamento e messa in sicurezza idrogeologica dei terreni dell’abitato di Castello. Il sindaco Cristian Petacchi spiega di aver presentato nel 2018 una progettualità ben più ampia che comporta un investimento superiore al milione di euro per la sicurezza del territorio. “Zeri ha diverse zone interessate da movimenti franosi. Abbiamo pertanto presentato quattro progetti da ammettere a finanziamenti ministeriali e regionali, in modo da poter uscire dalla zona rossa. Ce li stanno finanziando uno alla volta: uno l’anno scorso, due quest’anno. È importante quindi iniziare sistemare il versante. Si tratta dunque di risultati importanti, che non sono arrivati da niente ma sono il frutto di un lavoro che ho fatto in questi anni con numerosi confronti con la Regione”.

Al comune di Fivizzano sono stati assegnati 280 mila euro per l’intervento di adeguamento e miglioramento sismico della palestra scolastica comunale. Il sindaco Gianluigi Giannetti conferma che la cifra corrisponde interamente a quanto richiesto.

Al comune di Comano sono stati assegnati 197 mila euro per la realizzazione del muro a monte e per la regimazione delle acque meteoriche in prossimità della strada comunale per Torsana.

Ed è proprio il sindaco di Comano, Antonio Maffei, a sollevare qualche perplessità sulla selezione dei progetti ammessi a “Cantiere Toscana”: “Avrei dato priorità diverse se fossi stato consultato. C’è il progetto per Camporaghena che prevede interventi ingenti per 2 milioni di euro e senz’altro poteva rientrare in questo pacchetto. La SP65 è a dir poco disastrata ed avremmo potuto risistemarla una volta per tutte. Ora mi aspetto che questo progetto venga finanziato al più presto dalla Regione”.