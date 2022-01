Lunigiana



Incontro tra operatori del turismo. Zurlo: “Non perdiamo il vantaggio competitivo delle strutture di Lunigiana"

giovedì, 27 gennaio 2022, 20:08

L’associazione operatori turistici della Lunigiana organizza per giovedì 3 febbraio alle ore 16 una conference call per presentare le azioni che saranno intraprese in vista della prossima stagione turistica.

L’assemblea virtuale, aperta ai soci e a tutti i portatori di interesse turistico, è un momento di confronto sulla stagione passata e allo stesso tempo su idee e iniziative da condividere insieme per l’anno in corso con la bella stagione alle porte.

“Riteniamo fondamentale in questo momento storico - dichiara Giovanna Zurlo, presidente dell’associazione - non perdere il vantaggio competitivo delle strutture ricettive della Lunigiana rispetto ad altri territori, pertanto vi invitiamo a partecipare a questo incontro. Esporremo le azioni che abbiamo studiato per tutte le strutture che si iscriveranno all’associazione e che potranno contare sui servizi e sull’importante vetrina offerta da VisitLunigiana.it, il portale turistico della Lunigiana, online da 10 anni. Per incrementare la rete di noi operatori, vero e proprio motore di crescita per il turismo in Lunigiana, invitiamo tutti a promuovere l’incontro e ad invitare i colleghi a partecipare”.

La riunione sarà sulla piattaforma Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/vyv- mpok-uds

M.C.