La sentenza del TAR sui Pabe. Serafini: “Non si capisce l’esultanza di sindaco e assessore”

domenica, 16 gennaio 2022, 09:47

di Michela Carlotti

“Non si capisce l’esultanza del sindaco e dell’assessore, a meno che non credano di aver già vinto il ricorso”. Il consigliere comunale Diego Serafini, commenta così la sentenza con cui il Tar ha respinto la domanda di sospensione cautelare dei Pabe avanzata dalla regione Toscana contro il comune di Fivizzano.

E’ il secondo, dei due ricorsi, quello incidentale rispetto al principale promosso dalla regione contro i piani attuativi di bacino estrattivo approvati dal comune il luglio scorso.

Una sentenza, quella di martedì, che non si pronuncia ancora nel merito delle prescrizioni sulle aree tutelate al di sopra dei 1200 metri, ma che nel frattempo respinge la richiesta di sospensione in quanto danneggerebbe anche le attività estrattive che non si trovano oltre soglia.

Eppure, in attesa di un’ulteriore udienza con data ancora da definirsi, a palazzo civico il primo cittadino Gianluigi Giannetti e l’assessore alle cave Giovanna Gia esultano e prevedono una sentenza che farà giurisprudenza.

“Dalle parole del giudice stesso durante l’udienza – ha dichiarato il sindaco - è stato evidenziato che è la prima volta che si tratta in Italia di questo caso, per cui i Pabe del comune di Fivizzano, in un senso o nell’altro, faranno giurisprudenza”.

Ma è proprio su questa possibilità, ancora tutta aperta, che si concentra la reazione di Serafini: “Il giudice ha respinto la richiesta evitando quindi la sospensione dei Pabe in attesa della discussione in merito. E di questo sono molto contento perché potranno riprendere le attività estrattive nella cava di Equi Terme che erano rimaste ferme per alcuni mesi, inchiodate dal primo ricorso, pur non avendo il problema dei 1200 metri”.

“Ma questo non significa – puntualizza Serafini - che sia giusto il Pabe così come approvato a luglio” ed anzi, bisognerà attendere la discussione in merito.

Quindi, laddove il sindaco e l’assessore Gia dichiarano: “La sentenza del TAR ci gratifica per il lavoro svolto, confermando che la nostra amministrazione anche in questo caso ha dimostrato competenza, conoscenza e visione", Serafini replica.

“Nella sentenza è scritto che i giudici si sono espressi solo sulla sospensione cautelare non entrando nel merito del ricorso. Per dimostrare competenza, conoscenza e visione – sbotta il consigliere - magari sarebbe meglio iniziare dalla comprensione del testo”.

Piuttosto, aggiunge Serafini: “Se ci avessero dato retta, invece di approvare un unico Pabe avrebbero fatto tre approvazioni diverse, evitando di tenere ferma la cava di Equi che non rientrava nelle prescrizioni della conferenza regionale dei servizi sui 1200 metri”.

Quindi il consigliere ribadisce: “L'assessore Gia in un anno di assessorato ha portato un Pabe che è stato portato al Tar dalla regione due volte. Il giudice in questa sentenza ha solo bloccato la sospensione cautelare delle attività estrattive ma non ha ancora detto se ha ragione oppure torto il comune. Quindi sarebbe meglio aspettare prima di festeggiare”.

Di indirizzo nettamente contrario, il commento del sindaco sulla sentenza: “È un primo risultato che ci conforta e che evidenzia il buon lavoro svolto dai tecnici per la realizzazione di un piano estrattivo complesso, moderno a tutela del lavoro nel rispetto delle regole che salvaguardano l’ambiente delle nostre montagne".