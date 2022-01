Lunigiana



L’Ambito Turistico di Lunigiana programma la stagione turistica con il coinvolgimento degli operatori

venerdì, 14 gennaio 2022, 20:36

Forte dei risultati positivi registrati da Irpet (istituto regionale programmazione economica della Toscana) che pongono il territorio sul podio delle mete più ambite del turismo rurale dell’intera regione, la Lunigiana si prepara alla nuova stagione turistica.

Con queste premesse l’Unione dei comuni, ente capofila dell’ambito turistico, insieme al team di coordinamento dell'ambito stesso composto da tutti i 14 comuni lunigianesi, ha fissato un incontro aperto ai lavoratori del settore per mercoledì 19 alle ore 16 per presentare il nuovo Piano Operativo Turistico con le linee guida promozionali e organizzative per l’anno in corso.

Inoltre, saranno presentate le prossime azioni in programma da parte della Destination Management Company costituitasi con l'ambito turistico, tra cui l'imminente calendario di incontri per la co-progettazione dei prodotti turistici che coinvolgeranno gli operatori del territorio.

“Invito gli operatori turistici e tutti i lavoratori del settore, e gli interessati, a partecipare a questo incontro. - raccomanda il presidente dell'Unione di Comuni e referente dell'Ambito Turistico Gianluigi Giannetti - Dati gli ottimi risultati della stagione precedente, nonostante fossimo in piena pandemia e in piena corsa ai vaccini, per quest'anno ci aspettiamo qualcosa di più e, proprio per questo, dobbiamo essere preparati e coordinati. Partecipare è importante per l'unità del territorio e per organizzare l'offerta. Stiamo andando finalmente nella direzione giusta, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Vi aspettiamo”.

L’incontro di mercoledì 19 gennaio 2022 si svolgerà in modalità telematica alle ore 16. Sarà possibile partecipare iscrivendosi all’indirizzo: https://bit.ly/3qgHE0Z e connettendosi, all'ora prestabilita, al link https://www.gotomeet.me/GTMADMIN57

Per informazioni: segreteria@lunigiana.land

Mi.Ca.