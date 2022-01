Lunigiana



L'artista Laura Lorenzini rappresenta Pan, il dio minore dell'antica Grecia in onore del quale nacque il Capricorno

lunedì, 3 gennaio 2022, 08:47

Il mito senza tempo di Pan è immortalato dalla pregevole arte dell'artista apuo-versiliese Laura Lorenzini Nadine, autrice di un singolare disegno a matita acquerellabile dedicato al dio minore greco che offrì il suo decisivo aiuto a Zeus, spaventando Delfine con un urlo acutissimo e tremendo. In tal modo consentì alla massima divinità dell'Olimpo di trionfare nella Titanomachia e, in ringraziamento al dio satiro, Zeus volle creare la costellazione che raffigura proprio l'aspetto di Pan: il Capricorno.

La figura di Pan è legata alle selve, ai boschi, alle cime dei monti. Nella religione romana il suo omologo è il dio Silvano. La divinità presiede ai riti della pastorizia, della campagna e delle selve.



In alcune tradizioni mitologiche, questo dio minore è descritto come la più antica divinità olimpica per aver bevuto assieme a Zeus il latte della capra Amaltea, allevato i cani della dea Artemide e insegnato ad Apollo l'arte della divinazione.



Associato anche a Fauno, dal suo nome deriva anche il termine 'panico', perché il dio soleva adirarsi, con chi osava disturbarlo, emettendo urla così terrificanti e tremende da provocare una smisurata e incontrollata paura.



Amante, a volte anche ossessivo, delle ninfe, era una divinità selvaggia, raffigurata con gambe caprine e corna, zampe e zoccoli, mentre il tronco è umano, il volto dominato dalla barba e recante un'espressione che terribile è dir poco.



Legato alla terra, alla fertilità dei campi, associato anche alla Luna e all'energia della Grande Madre Terra, è dio generoso e buono, sempre prodigo di aiuto a chi si rivolge a lui.

Nadine rappresenta Pan durante un plenilunio. Nella parte sinistra del disegno a matita si può ammirare la luna piena, sulla destra la costellazione del Capricorno, all'interno della quale è raffigurato il simbolo del segno zodiacale stesso.



Al di sotto della costellazione viene rappresentato il dio Pan, ossia il Fauno, che sta correndo su una radura ed ha alle spalle un'enorme roccia. Il braccio destro della divinità minore è alzato e reca in mano un corno. Il volto è caratterizzato da una barba folta e riccioluta così come i capelli del dio, mentre le corna non sono molto grandi. Nel rispetto della tradizione secolare, Nadine rappresenta Pan con le gambe caprine ed irsute.

Laura Lorenzini 'Nadine' (Viareggio, 1988), vissuta a Carrara nell'infanzia e nell'adolescenza, viareggina di natali e, poi, d'adozione, raffigura da tempo miti e leggende. Disegnatrice e fotografa, molto attenta ai significati esoterici, sviluppa la sua arte legata a miti e leggende popolari, italiane ed europee. Alcune significative opere della giovane artista toscana, oltre a "Il dio Pan", sono: "L'Incantatrice", "Pia de' Tolomei", “Matelda”, “La Chimera di Arezzo”,“La Sirena Apuana”, dedicata al mito della Sirena del fiume Carrione di Carrara, “Il linchetto”, "La Grassina", “La Sirena di Viareggio”, “Ecate misteriosa”, “La magia della Luna, ovvero la leggenda del vampiro di Birmingham”, "Il satiro Mezzacapra".



Spesso alcuni tratti ieratici delle sue rappresentazioni sono ispirati a particolari espressioni feline della sua gattina Morrigan, dal nome della dea celtica della guerra e del fato.

Attualmente si sta dedicando a rendere omaggio con la sua arte alle 'streghe' che nel corso della storia sono state torturate e uccise. Appassionatasi al mondo della scultura, infatti, ha recentemente realizzato, in fimo, una statuetta di strega che richiama il carboncino su carta intitolato "Energie Esoteriche", opera anch'essa dedicata allo stesso tema.