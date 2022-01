Lunigiana



Le iniziative dell’istituto grafico: orgoglio dell’amministrazione comunale di Villafranca

martedì, 4 gennaio 2022, 09:21

Nelle ultime settimane precedenti Natale 2021, a seguito del felice ed apprezzato esordio avvenuto lo scorso anno, gli studenti dell'istituto grafico "P. Belmesseri" sono tornati a decorare con i propri disegni a tema natalizio le vetrine di alcuni esercizi commerciali di Villafranca, sede della loro scuola.

L’iniziativa era partita lo scorso anno dalla dirigente scolastica Lucia Baracchini e dai docenti che hanno seguito i ragazzi nella progettazione e nella realizzazione delle decorazioni. In particolare la professoressa Elisa Belloni che si è interfacciata con l'assessore alla cultura Alice Vietina per trovare dei negozi che mettessero le proprie vetrine a disposizione dell'estro artistico degli studenti. Se lo scorso anno protagonisti dell'iniziativa erano stati solo gli studenti più grandi, quest'anno il progetto ha visto coinvolte tutte le classi che hanno partecipato con grande entusiasmo.

“Entusiasmo – spiega l’assessore Vietina - dovuto non soltanto alla bontà dell'iniziativa che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze dell'istituto di dimostrare talento e capacità stando insieme all'aperto e in sicurezza, ma sicuramente anche al riscontro estremamente positivo da parte dei commercianti. Con enorme piacere, infatti, prima ancora che amministrazione comunale e istituto Belmesseri si sentissero per far ripartire il progetto, alcuni negozi avevano chiesto di poter ripetere l'esperienza dell'anno precedente”.

Alice Vietina non ha dubbi: “Possiamo quindi dire che ormai ci troviamo di fronte ad una nuova tradizione a cui nessuno sembra voler rinunciare. Tradizione che avremmo potuto perdere se alcuni anni fa il sindaco Filippo Bellesi non fosse riuscito a mantenere la sede dell'istituto a Villafranca; è doveroso ricordare che fu grazie alla sua determinazione e al suo impegno se, quando il palazzo Einaudi non fu più ritenuto idoneo ad ospitare le classi, si a riuscì mantenere il Belmesseri nel comune di Villafranca collocandolo prima in locali in affitto, ma idonei e sicuri, e successivamente nel nuovo edificio che ospita anche il Liceo Scientifico”.

Edificio che si sta avviando verso il completamento e che ha visto l'inaugurazione solo qualche anno fa sotto l'amministrazione Bellesi che ha sbloccato e portato avanti i lavori dopo anni di fermo con la collaborazione del presidente della provincia Gianni Lorenzetti.

Questa iniziativa offre il pretesto all’assessore Alice Vietina “Per ricordare ancora una volta quanto l'amministrazione sia orgogliosa di ospitare l'istituto grafico, un nuovo indirizzo che ha visto la luce solo pochi anni fa e che ha saputo rinnovarsi e crescere nel tempo grazie alla dedizione dei docenti e alla passione degli studenti. Come amministrazione ci sentiamo di ringraziare gli studenti e le studentesse, i loro docenti, la loro preside ed i commercianti che hanno aderito all’iniziativa. Ancora una volta i ragazzi e le ragazze dell’istituto grafico , con la loro freschezza, la loro allegria, ci hanno ricordato che, nonostante il presente carico di incertezze e timori, il futuro è sempre lì, davanti a noi e più luminoso di quanto pensiamo”.

M. C.