Lunigiana



Levata di scudi del centro-destra fivizzanese sul “pasticcio” terme di Equi

domenica, 30 gennaio 2022, 21:49

di michela carlotti

Il sindaco Giannetti giorni fa aveva annunciato con entusiasmo l’aggiudicazione del secondo lotto delle terme di Equi ad una cordata di imprenditori privati. Ma la notizia non è stata accolta da tutti con lo stesso spirito.

Le terme sono finite all’asta ed ora la situazione è questa: una cordata di imprenditori locali, che il sindaco non ha voluto svelare, si è aggiudicata il lotto che comprende la struttura dedicata ai servizi termali del benessere, ovvero la piscina coperta, il centro massaggi e l’area fango-terapia. L’asta per l’hotel, invece, per il momento è andata deserta. Poi c’è il parco termale con piscina, che resta di proprietà comunale.

“Non so quanto questo frazionamento in lotti di proprietà misto pubblico-privata faciliti un’offerta turistica adeguata” afferma il consigliere di opposizione Alessandro Domenichelli secondo il quale, in questo quadro c’è poco da entusiasmarsi.

E Domenichelli replica al sindaco in punto di metodo: “C’è un modo di far politica che non mi appartiene: Giannetti annuncia come un trionfo, una cosa che invece è un fallimento, riferendosi all’aggiudicazione del secondo lotto come se fosse un suo merito. Ma quale merito? C’è tanto demerito nel fatto che le terme sono finite all’asta”.

Domenichelli ricorda di aver più volte proposto al consiglio comunale di investire sulla struttura: “Cosa facciamo, adesso, con la parte di proprietà che grava sui cittadini e che ci è già costata 500mila euro?”.

Insomma, con i migliori auspici per i privati che si sono aggiudicati l’asta, Domenichelli insiste però sulla necessità che il Comune faccia la sua parte: “Aspettiamo di conoscere il piano industriale e di sapere cosa vuole fare l’amministrazione comunale delle nostre risorse: ci sono le grotte che sono del comune, il geolab, la sentieristica, i bozzi e le cave che sono demaniali”.

Il sindaco Gianluigi, dal canto suo, si dichiara pronto ad impegnarsi al miglioramento dello stabilimento termale e delle piscine che sono, e restano, di proprietà comunale: “Siamo pronti ad investire risorse per rendere l’intero parco termale attrattivo e moderno, per un vero rilancio definitivo, con un partenariato pubblico-privato che andremo a organizzare prossimamente”.

Ma la situazione non convince nemmeno il coordinamento comunale della Lega. “Ci fa piacere che imprenditori privati abbiano investito nell’acquisto della struttura. Ci sorprende, però, che ancora non si conoscano i nomi. Anzi, ad asta terminata ci saremmo aspettati alcune loro dichiarazioni su interventi, servizi da proporre e prospettive di sviluppo”.

Per questo, i leghisti insistono: “Non ci sono piaciute le dichiarazioni del sindaco che, pur conoscendo gli imprenditori, non li ha voluti svelare. Vogliamo ricordare che a fronte di una co-progettazione tra soggetti pubblici e privati su servizi di interesse pubblico, i cittadini hanno tutto il diritto di sapere. Comunque monitoreremo da vicino la situazione”.

Il coordinamento Lega sferra, poi, l’affondo finale: “Ricordiamo al sindaco Giannetti che il nostro partito da trent’anni anni chiede che tutta la struttura termale venga affidata a privati competenti nel settore del turismo. La maggioranza di sinistra non ci ha mai ascoltato ed ora i privati acquistano a prezzi di favore quello che resta del fallimento della vecchia società mandata avanti con soldi di tutti i cittadini di Fivizzano”.