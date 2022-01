Mastrini: “In arrivo mezzo milione per la strada di Agneda e 120 giorni per realizzare l’opera”

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 18 gennaio 2022, 08:25

Si apre un grande cantiere in Toscana con l’omonimo pacchetto di 119 interventi che prendono il via in 74 comuni della regione, per un tesoretto da 120 milioni sbloccato dal Cipess-Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

lunedì, 17 gennaio 2022, 14:13

Parte con un concorso per sei residenze d’artista il progetto “Lunigiana Land Art”, festival di produzione artistica diffuso in 12 comuni del territorio a cavallo tra Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, ovvero Mulazzo (capofila), Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:04

Ad affermarlo è il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri, in riferimento ai casi di peste suina africana comparsi nelle zone montane e boschive di Liguria e Piemonte. Sono stati trovati cinghiali morti, aspetto che ha spinto la Liguria a introdurre un lockdown dei boschi, con il divieto di caccia e sport

domenica, 16 gennaio 2022, 21:07

Si sono concluse questa mattina, nel cantiere per la costruzione del nuovo ponte di Albiano Magra, le operazioni di varo della campata centrale, costituita da una struttura metallica (concio) lunga 102 metri per circa 530 tonnellate di peso.

domenica, 16 gennaio 2022, 15:20

Così il vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine del varo del primo concio di impalcato del nuovo viadotto di Albiano sul fiume Magra

domenica, 16 gennaio 2022, 09:52

Il consigliere Damiano Polloni si dimette dalla maggioranza di Licciana Nardi. Classe 1996, il più giovane dei consiglieri comunali, Polloni è salito sui banchi della maggioranza nel 2017 con la vittoria elettorale della colazione di centro-destra guidata dal compianto sindaco Pierluigi Belli