Lunigiana



Nuova scuola per la scolaresca di Serricciolo

lunedì, 10 gennaio 2022, 13:50

di michela carlotti

Le scuole di Serricciolo hanno riaperto le porte stamani alla scolaresca. L’edificio è stato oggetto per mesi di un importante intervento di riqualificazione, miglioramento e adeguamento sismico ed oggi si presta ad essere una scuola all’avanguardia con il grado massimo di sicurezza.

Non un semplice ‘restyling’ dunque, ma una realizzazione complessa ed imponente per la quale l’amministrazione comunale ha investito la somma di 665mila euro per il primo lotto relativo all’adeguamento sismico della struttura, oltre a 271mila euro per il completamento del corpo aule ed ulteriori 21mila per le rifiniture esterne di decoro, la riqualificazione della facciata e della pavimentazione esterna. Il comune ha inoltre predisposto un progetto che prevede una spesa pari a circa 217mila euro per il completamento della palestra.

Il termine dei lavori, con consegna delle chiavi della struttura da parte della ditta appaltatrice, era avvenuto il 29 ottobre scorso. Dopodiché, i documenti necessari per l'apertura erano stati consegnati alla dirigente scolastica, che ha quindi predisposto i tempi e le modalità per il ritorno in classe degli studenti.

All’inaugurazione di stamani ha presenziato il sindaco Roberto Valettini insieme alla presidente del consiglio comunale e delegata ai rapporti con le scuole Silvia Amorfini, l'assessore Alessandro Giovannoni e la dirigente scolastica Enrica Ravioli.

Con soddisfazione, gli amministratori comunali hanno ribadito che l’ultimazione dei lavori alla scuola di Serricciolo realizza un ulteriore traguardo entro la programmazione delle opere destinate alle scuole del territorio comunale: le nuove scuole elementari del capoluogo, la scuola dell’infanzia, il nido, la scuola media, oltre ad altri interventi realizzati e programmati nelle scuole di Albiano e Pallerone.

“Questo intervento è molto importante anche in funzione degli ulteriori spazi che da oggi si libereranno nelle scuole medie e che potranno essere adibiti a lavoratori”, ha aggiunto Silvia Amorfini.

Il sindaco Valettini ha voluto inoltre ringraziare la dirigente scolastica, i docenti e le famiglie per la collaborazione mostrata durante questi mesi.