Lunigiana



Nuovo punto drive trhough grazie alle Misericordie di Pontremoli e Bagnone: soddisfatta la Clerici

sabato, 29 gennaio 2022, 20:55

Il comune di Pontremoli ha dato il via ad una nuova iniziativa per tenere sotto controllo la diffusione del covid. Dal 2 febbraio, ogni mercoledì e sabato pomeriggio, il punto drive through allestito in piazza dei Macelli per iniziativa delle Venerabili Misericordie di Pontremoli e Bagnone, va in supporto alle attività della farmacia Buttini di via Ricci Armani, che ormai da tempo gestisce la prenotazione e la somministrazione dei tamponi per l’intero territorio comunale.

Tutti potranno accedere gratuitamente ad entrambe le postazioni per eseguire il test antigenico rapido gratuito ma sarà necessaria una prescrizione medica e la registrazione al portale della regione Toscana “Prenota tampone”, presentando il QR Code generato al termine della procedura di registrazione telematica.

Un’esigenza aumentata con l’inizio della scuola per il diffondersi dei contagi tra studenti ed insegnanti e che ha fatto crescere nel giro di pochissimo tempo le richieste di tamponi. Da tempo il comune di Pontremoli cerca di ottenere dall’azienda Usl una postazione drive through per far fronte alla diffusione dei contagi.

La procedura macchinosa prevista dal ministero della salute e dalla regione Toscana prevede infatti il rilascio di voucher con i quali richiedere i test gratuiti esclusivamente per gli studenti della scuola primaria. Invece, per quel che riguarda asilo nido, scuola dell’infanzia e secondarie di primo e secondo grado, è attivo un sistema multimediale sul portale della regione Toscana per la prenotazione dei tamponi, tramite il quale iscriversi e poter procedere al test gratuitamente, previa prescrizione medica.

Così, nelle scorse settimane grazie all’azione dell’assessore Annalisa Clerici, della farmacia Buttini di via Ricci Armani e delle pediatre del territorio, con il costante coinvolgimento delle dirigenti scolastiche, sono state snellite le procedure per fornire il miglior servizio possibile.

“Non avevo nessuna competenza in materia, – ha spiegato l’assessore all’istruzione e politiche educative, Annalisa Clerici - ma mi sono interessata per agevolare le famiglie di Pontremoli, ignare di tutta questa macchinosa procedura, e per evitare loro di doversi recare in altri comuni. È stato complesso ma ci siamo riusciti”.

I ringraziamenti della Clerici sono rivolti alle pediatre che, nonostante il sabato e la domenica, si sono messe a disposizione per le prescrizioni mediche del tampone antigenico; alla farmacia Buttini di via Ricci Armani nella persona di Elena Accorsi Buttini e delle farmaciste che hanno prestato sostegno e disponibilità al buon esito della causa; alla Pro Loco di Pontremoli che ha messo a disposizione tende e banchi.

Aggiungono i responsabili delle Confraternite di Pontremoli e Bagnone, Paolo Angella e Mareno Barbieri: “Abbiamo aderito con favore a questa iniziativa promossa dalla regione Toscana e già attiva grazie alla Misericordia in diverse altre località toscane, per dare un contributo al comune sforzo che tutti gli operatori sanitari hanno profuso e stanno profondendo in questo difficile periodo. Nell’attività che metteremo in campo avremo l’ausilio di infermiere qualificate che hanno a loro volta dato piena disponibilità ad impegnarsi in questo servizio alle quali va il nostro anticipato ringraziamento”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 01874601235 del comune di Pontremoli.

Mi. Ca.