Lunigiana



Nuovo ricorso al Tar della regione Toscana contro il comune di Fivizzano sui Pabe

domenica, 2 gennaio 2021, 20:12

di michela carlotti

“Il Pabe di Fivizzano è illegittimo e pertanto merita di essere annullato”. È quanto si legge nelle 39 pagine del nuovo ricorso che la Regione Toscana ha presentato al TAR contro il Comune di Fivizzano sui piani attuativi di bacino estrattivo.

Approvati dopo un lungo iter a luglio scorso, i Pabe sono stati impugnati con un primo ricorso risalente ai mesi scorsi, in cui la Regione Toscana contestava al Comune di non aver recepito le prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi su svariati profili di illegittimità riscontrati rispetto. Tra questi, le prescrizioni sulle aree tutelate sopra 1200 mslm nel rispetto della disciplina paesaggistica del Piano d’Indirizzo Territoriale che contiene il piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT-PPR).

A questo primo ricorso, se n’è aggiunto un altro di recente. “Sono rimaste inadempiute, oltre alla prescrizione sui 1200 mslm, anche tutte le altre prescrizioni imposte dalla Conferenza dei Servizi, e gli elaborati allegati alla delibera di approvazione dei Pabe sono sbagliati” si legge nelle argomentazioni di questo secondo ricorso.

Tanto che la Regione ha ribadito la palese illegittimità dei Pabe di Fivizzano così come approvati a luglio ed erroneamente pubblicati all’albo pretorio dell’ente. Ovvero, sono state approvate le schede tecniche antecedenti l’ultima Conferenza dei Servizi prive, quindi, di adeguamento alle prescrizioni impartite dalla Conferenza stessa.

Un errore procedurale che ha dato esecutività a documenti sbagliati e che, non senza imbarazzo, ha richiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario alla vigilia di Natale, per approvare gli allegati corretti al Pabe.

“Ci sarebbe da ridere se la situazione non fosse tragica, con un’amministrazione che è riuscita ad accumulare ricorsi al TAR nel giro di soli quattro mesi, a farsi bocciare i Pabe e quindi a bloccare un’intera filiera, per delle limitazioni che erano già note a tutti”. Il consigliere Diego Serafini (Italia Viva) ex assessore alle cave poi sfiduciato dal sindaco Gianluigi Giannetti lo scorso anno in favore di Giovanna Gia (PD), si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

“Ricordo che sono stato sostituito da questa persona perché non ritenuto all’altezza, ma io non ho mai presentato atti non conformi alle regole. Nel consiglio comunale di luglio – spiega Serafini - più volte abbiamo fatto notare che la delibera non era conforme alla normativa, con il forte rischio di essere impugnata da parte della Regione, ma “quelli bravi” naturalmente ci diedero contro”.

“La cosa ancor più grave – commenta Serafini - è che, con un Pabe totalmente inadeguato e sballato, si stavano anche preparando dei nuovi piani di escavazione, come alla cava di Equi Termi. Se non si fosse mossa la Regione nessuno se ne sarebbe accorto”.

Il consigliere capogruppo della minoranza consigliare (centro destra) “Alternativa per il Futuro” Alessandro Domenichelli, affonda il coltello nella piaga: “È già la settima volta che l’argomento raggiunge il consiglio comunale. Indecente che un’amministrazione comunale debba andare avanti a tentativi, e soprattutto che il motivo di uno dei ricorsi sta nel fatto che sono stati approvati gli allegati sbagliati; per non parlare delle correzioni richieste e mai avvenute, per evidenti violazioni alle norme ambientali e paesaggistiche”.

Domenichelli aggiunge: “Le cave sono un bene comune che può portare ricchezza e benessere a tutta la cittadinanza a patto che vengano gestite in maniera onesta e trasparente. Più volte abbiamo chiesto agli amministratori in carica di rivolgere maggiore attenzione a questa parte importante dell’economia del luogo, proponendo soluzioni alternative”.

E il capogruppo traccia, infine, alcune soluzioni: “L’installazione di telecamere all’interno dei bacini estrattivi, insieme eventualmente ad un sistema di pesatura o cubatura degli stessi: questo offrirebbe non solo un maggior controllo sul materiale estratto ma anche un più giusto calcolo delle tasse da pagare sul trasportato, in modo da contenere al massimo l’eventuale danno erariale”.