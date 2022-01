Lunigiana



Online la cerimonia del 7° premio Ca.Te.Ri.Na.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 13:02

Si è svolta online la cerimonia di consegna del 7° Premio CA.TE.RI.NA. posticipata anche per quest’anno dal mese di agosto al mese di dicembre a causa dell’emergenza Covid 19. La manifestazione, ideata da Jenny Fumanti, ha il Patrocinio della Regione Liguria ed è organizzata e promossa dall’associazione no profit CA.TE.RI.NA. di La Spezia con sedi operative a San Miniato e in Lunigiana.



Il premio dal 2020 è suddiviso in due sezioni, una dedicata allo SPORT con il trofeo destinato all’equipaggio femminile vincitore del Palio del Golfo e l’altra dedicata all’impegno nel sociale e destinata a persone segnalate come meritevoli di menzione dal Consiglio Direttivo di CA.TE.RI.NA. La premiazione online ha avuto come protagonista l’equipaggio femminile del Fossamastra vincitore del Palio del Golfo 2021 composto da Virginia Cattoi, Barbara Favazza, Giulia Faggioni, Sara Borsetto e timoniera Ilenia Favazza. L’equipaggio al completo e la capo borgata Caterina Russo hanno seguito la premiazione in collegamento dalla propria sede. Il trofeo CA.TE.RI.NA. SPORT 2021 in ceramica di Montelupo Fiorentino è stato realizzato dalla scultrice sanminiatese Tina Cicciarella.



Ecco i premiati per la categoria IMPEGNO NEL SOCIALE e le motivazioni: Premio Sezione “Donne cultura e futuro” alla modella e scrittrice Kiara Aràdia, autrice del libro “Il mio regno per un cavallo” edito da Horse Angels, premiata per il suo messaggio di speranza e rinascita per le donne colpite da violenza; Premio Sezione “Impegno civico e legalità dalla parte del cittadino” all’avvocata civilista e penalista Silvia Morelli del Foro di Pisa premiata per la sua etica professionale a tutela della persona; Premio Sezione “Lo sport per il sociale” a Fabio Basile atleta non vedente e presidente dell’ ANIC associazione nazionale ipovedenti e ciechi per la sua attività di sensibilizzazione nelle scuole in ambito disabilità ; Premio Sezione “Tutela dell’ambiente e difesa dei diritti degli animali” alla dottoressa Carolina Sala, filosofa della scienza e presidente della Task Force Animalista di Milano per la campagna “gli animali sono esseri senzienti - modifica del codice civile in chiave animalista” e Premio Internazionale “Impegno nel sociale in difesa dei minori e delle donne” all’avvocata Colomba Nasca, presidente dell’associazione Panuelos Amarillos in Argentina, che in 2 anni di attività è riuscita ad ottenere 500 condanne in casi di abusi sessuali su minori.



La Cerimonia condotta dalla cantante e musicoterapeuta Jenny Fumanti ha visto momenti molto emozionanti nel racconto delle vite e delle attività di tutte le premiate. Con grande entusiasmo si è rivissuta la vittoria dell’armo femminile del Fossamastra che nell’occasione ha ricordato Susanna Oddi, la loro capo borgata scomparsa prematuramente. Ad accompagnare l’evento sono state le poesie della scrittrice Elisa Filippi autrice del libro Pensieri e Poesie edito da Porto Seguro. È possibile vedere momenti della premiazione sulle pagine social di CA.TE.RI.NA. e sulla pagina facebook Premio CA TE RI NA e albo d’oro dal 2015. Il Comitato Direttivo dell’associazione CA.TE.RI.NA. augurando a tutti un felice 2022 vi invita all’ottava edizione del Premio.