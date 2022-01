Lunigiana



Rimpasto nella maggioranza di Licciana Nardi: Polloni si dimette

domenica, 16 gennaio 2022, 09:52

di michela carlotti

Il consigliere Damiano Polloni si dimette dalla maggioranza di Licciana Nardi. Classe 1996, il più giovane dei consiglieri comunali, Polloni è salito sui banchi della maggioranza nel 2017 con la vittoria elettorale della colazione di centro-destra guidata dal compianto sindaco Pierluigi Belli. Rieletto con le elezioni anticipate che si erano tenute nel maggio del 2019, Polloni lascia l’incarico per motivi di lavoro.

Martedì mattina, alle ore 12.30 si terrà il consiglio comunale in seduta straordinaria per la surroga del dimissionario con il primo dei non eletti della lista “Cambiamo Licciana”.

Al posto di Polloni entra Marco Tavolaccini. Già candidato alle elezioni del 2017 senza però riuscire ad essere eletto, Tavolaccini ci aveva riprovato alle elezioni del 2019 arrivando, però, ad essere il primo dei non eletti: posizione che ora gli consente di entrare in consiglio comunale al posto di Polloni, fino alla scadenza del mandato prevista per il 2024.

“Damiano ha vinto un concorso nella guardia di finanza. – spiega il sindaco Renzo Martelloni- Lo ringrazio per tutto l'impegno profuso in questi anni e per la sua collaborazione leale”.

Il consiglio di martedì può essere seguito collegandosi al link https://global.gotomeeting.com/join/293857253. La seduta sarà anche l’occasione per capire se le deleghe di Polloni verranno ridistribuite tra gli altri consiglieri oppure assegnate in toto a Tavolaccini. Si tratta di deleghe a Politiche giovanili - Associazionismo - Verde pubblico – Gemellaggio.