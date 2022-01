Lunigiana



Serafini e Moscatelli contro Giannetti: “Indica il dito per non far guardare la luna”

venerdì, 7 gennaio 2022, 19:49

di Michela Carlotti

Due consigli comunali, uno il 23 dicembre per riapprovare i documenti corretti da allegare ai PABE (piani attuativi di bacino estrattivo) dopo il nuovo ricorso che la regione Toscana ha presentato al TAR contro il comune di Fivizzano. L’altro il 30 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell’anno corrente.

E mentre nei giorni scorsi fioccavano le critiche dell’ex assessore con delega alle cave, Diego Serafini di Italia Viva, sul nuovo ricorso al Tar per i Pabe, il sindaco spostava l’attenzione sull’approvazione del bilancio e le nuove misure di riduzione della pressione fiscale ai cittadini con il taglio di un punto percentuale dell’Irpef e la riduzione della Tari.

Ma proprio nell’enunciare con soddisfazione l’approvazione del bilancio previsionale e delle aliquote, il sindaco ha pestato i piedi alle minoranze, insistendo sull’assenza in consiglio comunale dei consiglieri Diego Serafini e Jessica Fabiani del gruppo Italia Viva, e di Mirco Moscatelli del gruppo Lista Civica 2.0 Il Futuro al centro.

Nessuna menzione, invece, ai nomi dei consiglieri di maggioranza parimenti assenti.

La replica delle minoranze, dunque, non si è fatta attendere.

“La riduzione dell’Irpef è una buona cosa, come ogni taglio ai costi che gravano sui cittadini – commenta Serafini - ma ricordiamo che sono anni che la minoranza chiede a gran voce di abbassare le tasse, visti i giganteschi avanzi di amministrazione accumulati e che dovrebbero essere spesi in opere e servizi, anziché essere trattenuti a bilancio”.

Nel merito, poi, della rimarcata assenza in consiglio, Serafini afferma che il sindaco ha strumentalizzato l’assenza dei consiglieri di Italia Viva non facendo, invece, menzione dei consiglieri di maggioranza e puntualizza: “Sia io che la consigliera Fabiani non eravamo presenti poiché attendevamo il risultato del tampone molecolare, come spiegato anche dal segretario comunale ad inizio seduta, avendo portato entrambi giustificazione di assenza”.

Ed aggiunge: “Invece di perdere tempo in puntualizzazioni stucchevoli e parziali, sarebbe meglio mettere tutta questa attenzione negli atti che l’amministrazione produce e che manda in regione, evitando così ricorsi al TAR, perché alla fine è inutile diminuire le tasse per poi pagare le spese legali con i soldi dei cittadini”.

Del solito tenore la replica di Moscatelli: “Francamente dopo ben due ricorsi al TAR subiti dal comune, parlare delle assenze oltretutto giustificate della minoranza é come suggerire ai cittadini di guardare il dito per non vedere la luna. Anch’io avevo giustificato, nei modi opportuni e con largo anticipo, la mia impossibilità a partecipare ai consigli nelle date indicate: ma come al solito, non sono negoziabili per la maggioranza che, evidentemente, considera il consiglio comunale un’appendice fastidiosa al proprio operare”.

Unanime anche il giudizio delle minoranze sulla modalità di convocazione della seduta consigliare: “Se il sindaco ci avesse tenuto tanto alla nostra presenza, sarebbe bastato sensibilizzare il presidente del consiglio alla convocazione dell’assise con collegamento da remoto”.