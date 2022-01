Lunigiana



Terme di Equi: al via il paternariato pubblico-privato

lunedì, 24 gennaio 2022, 11:25

di michela carlotti

Una struttura termale nel cuore della Lunigiana, quella di Equi Terme, che però ha visto negli anni troppi intoppi. Ora sembrerebbe pronta al rilancio, e a darne notizia è lo stesso sindaco Gianluigi Giannetti in esito all’asta pubblica che si è svolta venerdì per i due lotti relativi all’albergo e al centro benessere del parco.

Di due, almeno un lotto è stato infatti aggiudicato: l’asta per l’hotel per il momento è andata deserta ma diversamente è andata, invece, l’asta per la struttura dedicata ai servizi termali del benessere e che comprende la piscina coperta, il centro massaggi e l’area fango-terapia.

Ad aggiudicarsi l’asta, una cordata di imprenditori locali di cui il sindaco al momento non svela i nomi: “Saranno loro a svelarsi nel momento in cui vorranno far sapere chi sono” ha dichiarato Giannetti.

Ciò che conta al momento, secondo il sindaco, è che siano state poste le basi per un paternariato pubblico-privato per la gestione del parco termale che ora potrà prendere il via. Il fatto, poi, che l’asta sia stata aggiudicata ad imprenditori locali, secondo Giannetti rappresenta un motivo in più di garanzia per il lancio della struttura.

“L’amministrazione comunale – spiega il sindaco - nei mesi scorsi ha lavorato per attrarre capitali privati, parlando con diversi imprenditori per cercare la soluzione ideale. Soluzione che è arrivata con l’acquisto da parte di questa cordata di imprenditori che si sono messi a disposizione per il rilancio della stazione termale”.

Il sindaco Gianluigi sottolinea l’importanza del recupero e del completamento della struttura: “Oggi il parco termale svolge la propria attività su cinque mesi all’anno: con il recupero del nuovo centro, l’attività potrà essere allungata sull’intero arco dell’anno con benefici per tutti, dal lavoro alla ristorazione e a tutto l’indotto, non solo della vallata ma dell’intera Lunigiana”.

A questo punto, trovati gli investitori, l’amministrazione comunale conferma tutta la sua disponibilità ad impegnarsi al miglioramento dello stabilimento termale e delle piscine che sono, e restano, di proprietà comunale: “Siamo pronti ad investire risorse per rendere l’intero parco termale attrattivo e moderno, per un vero rilancio definitivo, con un partenariato pubblico-privato che andremo a organizzare prossimamente”.