Lunigiana



Tre appuntamenti per co-progettare i prodotti turistici territoriali della Lunigiana

venerdì, 21 gennaio 2022, 20:34

L’Ambito Turistico ha dato il via al coinvolgimento degli operatori della Lunigiana, fissando tre appuntamenti per co-progettare i prodotti turistici territoriali.

Quello della Lunigiana è uno dei 28 ambiti turistici riconosciuti dalla regione Toscana, e grazie ad esso ora è possibile una promozione di tutto il territorio lunigianese in modo congiunto e coordinato.

Per un 2022 di successo, gli operatori sono dunque chiamati a collaborare con la nuova DMC (Destination Management Company) per co-progettare i prodotti turistici da commercializzare. Attraverso il processo di partecipazione e di coinvolgimento in questo percorso, gli operatori saranno i veri protagonisti della progettazione territoriale.

A tal fine sono previsti tre Living Labs, cioè laboratori di co-progettazione, per progettare e organizzare esperienze, pacchetti e attività da commercializzare, realizzare campagne di promo-commercializzazione e direct marketing, progettare e realizzare campagne di brand building.

I prodotti individuati sulla base delle linee guida di Toscana Promozione Turistica sono presentati nei tre incontri: al primo, previsto per mercoledì 26 gennaio alle ore 15, sono chiamati ad intervenire gli operatori che si occupano di “active tourism” – natura, outdoor, eventi sportivi; seguiranno un incontro dedicato al prodotto “slow tourism” - scoperta del territorio, in programma per mercoledì 2 febbraio, e un ultimo incontro dedicato al prodotto “passione enogastronomica”, in programma per mercoledì 9 febbraio.

Per partecipare al primo incontro del 26 gennaio, è necessario iscriversi tramite form online utilizzando il seguente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDS-rO4y0CG5CN1-QP6z20CGgFOsC_H9H4d-x8U2LppdLRHA/viewform?usp=sf_link

Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla DMC dell'Ambito Lunigiana (un raggruppamento composto dalle Cooperative AlterEco, Sigeric e Cristoforo): segreteria@lunigiana.land – www.lunigiana.land

Mi.Ca.