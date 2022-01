Lunigiana



Una donna si è suicidata gettandosi dal ponte del Lagastrello

mercoledì, 5 gennaio 2022, 17:17

Una donna si è suicidata gettandosi dal ponte del Lagastrello nel comune di Comano. I soccorsi sono scattati intorno alle 16 e sono in corso le operazioni di recupero del corpo. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine con i vigili del fuoco e i sanitari. Mentre sta nevicando, si attende l’arrivo del magistrato per ricevere il nullaosta alla rimozione del cadavere.

Dalle prime ricostruzioni, la donna di 71 anni è precipitata da un’altezza di circa 50 metri in questa zona impervia dov’è in corso una bufera che non ha permesso l’intervento dell’elisoccorso, rendendo difficoltosi gli interventi.

M. C.