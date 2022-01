Lunigiana



“Vogliamo le rampe A12 definitive”: la lettera dei sindaci al ministro delle infrastrutture

lunedì, 3 gennaio 2022, 17:30

Le rampe provvisorie di accesso ed uscita sull’autostrada A12 con relativi caselli automatizzati sulla SS330, devono diventare un’opera definitiva. È quanto chiedono i sindaci dei territori interessati: Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo, Vezzano e Podenzana.

Così, hanno inoltrato una nota formale al ministro delle infrastrutture, Enrico Giovannini. “Quest’importante infrastruttura – scrivono i sindaci - ha consentito di togliere dall’isolamento oltre 30mila residenti, mille aziende con oltre 6mila addetti tra commercianti, artigiani e industrie. Un’opera che, dalla data di entrata in funzione, ha prodotto importanti e significativi miglioramenti alle possibilità di spostamento di persone e merci, alle condizioni di inquinamento e ai tempi di mobilità di questa area importante di confine tra la Liguria e la Toscana, con un utilizzo medio di oltre 4000 passaggi al giorno”.

“Sono state investite importanti risorse pubbliche che hanno dato, e stanno producendo, effetti positivi alle persone residenti, alle attività imprenditoriali, alle attività turistiche, alla sicurezza di questa parte importante di territorio ligure e toscano”.

Pertanto, secondo i sindaci: “Oggi non verrebbe compreso da nessuno come un’opera funzionante e funzionale possa essere rimossa alla conclusione dei lavori di costruzione del ponte di Albiano Magra e per queste ragioni siamo a chiedere di avviare tutte le procedure per trasformare in definitive le rampe di accesso ed uscita sull’autostrada A12 a Ceparana nel comune di Bolano (La Spezia) restando tutti a completa disposizione per agevolare tale percorso autorizzativo”.

I primi cittadini non hanno dubbi riguardo ai benefici che le rampe definitive potranno avere anche coesistendo con il ponte di Albiano in costruzione. “Ci preme altresì sottolineare, e lo facciamo conoscendo bene questo territorio, come quest’opera avrà una importanza strategica anche con il ripristino del ponte di Albiano Magra per l’ubicazione particolare del casello, con riduzione dei tempi di percorrenza per le imprese, per i residenti e per i soccorsi, miglioramento delle condizioni di inquinamento da CO2, riduzione della percorrenza di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani”.







Mi.Ca.