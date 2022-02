Lunigiana



I parlamentari Italia Viva al ministro Giorgietti su aumento dei costi dell’energia: “Occorre calmierare”

lunedì, 7 febbraio 2022, 18:41

di michela carlotti

L’aumento del prezzo dell’energia è l’oggetto di un’interrogazione presentata dall’onorevole Cosimo Maria Ferri, insieme alla collega Sara Moretto del gruppo parlamentare di Italia Viva, al ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

L’aumento non può essere un problema che soffoca i cittadini e le imprese: occorre uno sforzo comune, europeo, che renda sostenibile il futuro. Queste, secondo Ferri, sono le questioni in cui l’Europa deve far sentire la sua voce e la sua forza: “Insieme a tutti i paesi europei, il governo italiano deve promuovere nuove e coraggiose misure che fermino l’aumento dei rincari, altrimenti il rischio è la sofferenza sociale e la perdita di competitività delle imprese”.

“Negli ultimi tre anni il costo della bolletta della energetica in capo alle aziende è pressoché raddoppiato e, sommato al rincaro del gas, potrebbe condurre molte attività a chiudere gli impianti, con conseguente riduzione della produzione industriale”. È quando si legge nell’interrogazione parlamentare.

“Recentemente – prosegue il testo - alcune associazioni di categoria hanno pronosticato un maggior costo per cittadini e imprese, sul fronte dei rincari energetici, di oltre 36 miliardi nel solo 2022”.

Ed ancora: “La tariffa media dell'energia elettrica per le imprese nel 2022 sarà pari a 150 euro per MWh. Si prevede una progressiva, ma se non velocissima, riduzione nel corso di tutto il 2022, ma intento occorre ricordare che nello scorso dicembre il prezzo medio dell'energia elettrica per le imprese aveva toccato i 281 euro per MWh, mentre la media del 2021 è stata pari a 125,5 euro per MWh”.

Per fronteggiare questa situazione, secondo i parlamentari IV andrebbe attuata nel medio periodo una strategia europea comune per stabilizzare il prezzo dell’energia e del gas sul mercato, uniformando le condizioni di approvvigionamento e riducendo così i differenziali di prezzo tra i paesi membri.

“In mancanza di un intervento comune – si legge ancora nel testo - pur nell’auspicio che questa fiammata si esaurisca entro la prima parte del 2022, la situazione necessiterà di misure urgenti e ingenti, incrementando le risorse di

almeno un miliardo di euro al mese fino al prossimo mese di giugno, se si vorranno calmierare gli aumenti tariffari”.

Una situazione che mette gli stabilimenti italiani ed ancor più le cosiddette imprese energivore con consumi elevati, di fronte alla difficile sostenibilità del costo energetico.

“Alcune di tali imprese – sostengono i parlamentari - costituiscono il cuore della produzione industriale italiana: si pensi, ad esempio, alle acciaierie già fortemente in difficoltà per la concorrenza dei mercati asiatici e che subiscono anche lo svantaggio insostenibile del gap dei costi energetici. Tale gravissima situazione non può non produrre un avvitamento inflattivo che rischia, oltre a mettere in forte difficoltà le famiglie e le imprese per l’aumentare delle materie prime e dei beni primari di consumo, anche di limitare, se non compromettere, le stime di crescita e di ripresa di cui il nostro paese si era, fin qui, reso protagonista tanto in Europa quanto a livello globale”.

Dunque al governo si chiede se intenda mettere in campo nuove e più coraggiose misure atte a rendere sostenibile per cittadini e imprese il costo energetico, calmierandolo e rendendolo competitivo con quello dei partners europei.