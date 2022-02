Lunigiana



La Rossetti (IV) scuote gli altri partiti sul Pnrr: “Servono collegamenti rapidi in provincia”

martedì, 1 febbraio 2022, 12:09

La terza delle sei missioni del PNRR, ovvero quella che riguarda le “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, è al centro dell’interesse di Italia Viva.

La lunigianese Alice Rossetti, coordinatrice regionale del partito, punta sullo sviluppo del sistema dei collegamenti rapidi per contrastare l’isolamento a cui, altrimenti, sono destinate le province marginali della regione, come quella di Massa Carrara ed ancor più, le aree interne come la Lunigiana.

“Il trasporto ferroviario della provincia di Massa Carrara non può perdere la corsa sul PNRR. Serve sinergia da parte degli amministratori della nostra provincia – afferma la Rossetti - un piano condiviso, una richiesta univoca che abbia come punto comune l’uscita dall’isolamento della nostra provincia sempre più lontana dal resto della Toscana. Noi non siamo una provincia di serie b”.

La Rossetti elenca disagi oggettivi e sempre meno tollerabili a fronte di una realtà che con internert ha abbattuto le distanze e viaggia in tempo reale: “Non è possibile che uno studente che parte dalla stazione di Rometta-Soliera impieghi all’incirca due ore per arrivare a Pisa; come non è possibile che dalla stazione del capoluogo di provincia, Massa, occorrano due ore per raggiungere Firenze”. Distanze, dunque, che per essere percorse richiedono il doppio del tempo previsto con un’andatura regolare.

“I collegamenti sia dalla Lunigiana che dalla costa – incalza la coordinatrice IV - devono essere potenziati. Si continua a parlare di occasione unica del PNRR ed allora sfruttiamo quest’occasione ed entriamo in campo con una proposta concreta”.

Un’occasione che, a giudizio della Rossetti, impone di essere colta con serietà e coesione di tutte le forze politiche, oltre le divisioni dei singoli partiti: “Italia viva si mette a disposizione tramite i suoi rappresentanti nazionali per far sentire la voce della provincia di Massa Carrara: collaboriamo tutti insieme a prescindere delle bandiere di partito, l’obiettivo deve essere unicamente il bene dei nostri cittadini”.

Michela Carlotti