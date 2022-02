Lunigiana



L’Unione dei Comuni Lunigiana apre la pensione per cani: professionalità al servizio degli amici a quattro zampe

martedì, 8 febbraio 2022, 11:16

Prosegue l’opera di contrasto degli abbandoni promossa dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana che ha attivato il servizio di pensione presso il canile comprensoriale di Mulazzo.



Il servizio è accessibile per vari motivi: durante i periodi di vacanza ma anche per motivi legati alla salute o al lavoro ed altre necessità. Tutti vi possono accedere previa prenotazione obbligatoria, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, certificato di iscrizione all’anagrafe canina del cane dal quale risulti la corretta residenza dell’animale e del proprietario, libretto sanitario del cane.

Nei casi in cui il cane debba essere consegnato o ritirato da una persona diversa dal proprietario, sarà necessaria una delega.

La pensione è munita di nove box dedicati, costituiti da uno spazio esterno e da uno interno riscaldato. Inoltre è presente una zona di sgambamento e nel servizio sono comprese delle uscite con passeggiate insieme ai volontari.



E’ possibile lasciare il cane in pensione per un massimo di 28 giorni e, per i primi 10, la tariffa per tutti i proprietari è di cinque euro oltre iva (6,10 euro); dopodiché, il costo giornaliero varierà a seconda dell’attestazione ISEE. Per chi, quindi, prevede di prenotare per più di dieci giorni, è necessario presentare anche questo documento.



Compreso nel servizio c’è anche l’assistenza veterinaria 24h su 24. Inoltre, è possibile consegnare sdraiette o coperte del cane per farlo sentire a casa, mentre è sconsigliata la consegna di giochi troppo piccoli.



Per qualsiasi informazione è possibile visitare la struttura nei seguenti orari, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 o contattarla allo 0187/851026, o per e-mail al seguente indirizzo: canilelsu@libero.it.



“Con l’opera di ampliamento del canile portata a termine nei mesi scorsi, abbiamo creato ulteriori posti che oggi ci permettono di aggiungere un nuovo servizio per tutti i cittadini della Lunigiana. – commenta il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, Gianluigi Giannetti - L’Unione dimostra ancora grande attenzione e sensibilità, cercando di mettere a sistema la struttura per eliminare gli abbandoni e favorire le adozioni”.

“Un servizio importante per tutto il territorio a prezzi davvero calmierati e accessibili a chiunque avesse bisogno di lasciare per qualche tempo il proprio cane in un posto sicuro e controllato. – aggiunge l’assessore al canile e sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi – Oggi i cittadini lunigianesi potranno collocare i propri amici a quattro zampe presso i nostri operatori e volontari, professionali e attenti a ogni necessità. Un servizio davvero utile e importante che non potevamo certamente non attuare in un territorio così vasto come il nostro”.

Mi.Ca.