Mastrini sul bando recinzioni: “Esclude quasi tutto il territorio agricolo lunigianese”

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 5 febbraio 2022, 11:30

Il gruppo di minoranza ha presentato in questi giorni due interrogazioni all’amministrazione comunale per chiedere conto della sospensione della mensa scolastica negli istituti Tifoni e Ferrari, ma anche per sapere cosa si sta facendo per non perdere le risorse del PNRR

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:28

In sole due settimane, il comando provinciale dei carabinieri di Lucca è stato colpito da due lutti: è deceduto, infatti, alle quattro di questa notte, nella sua abitazione di Verciano, il brigadiere Cristiano Toni, assistito dai suoi famigliari

venerdì, 4 febbraio 2022, 09:02

La giunta esecutiva della SDS Lunigiana, ha approvato un avviso di selezione pubblica, tramite valutazione comparativa, per l’affidamento di un incarico di consulenza legale per le donne vittime di violenza e di stalking

venerdì, 4 febbraio 2022, 09:01

Francesca Bianchi inaugura progetto per i bambini delle scuole materne e primarie italiane. L’autrice ha appena ritirato, fresche di stampa, le copie del suo nuovo libro dedicato alla tematica della cittadinanza

giovedì, 3 febbraio 2022, 10:01

E' in fase di conclusione l'incendio che, dalle 17 di ieri, mercoledì 2 febbraio, ha interessato pendici e crinali del monte Picchiara, al confine fra Toscana e Liguria. L'incendio, partito in provincia di La Spezia, ha risalito la montagna per poi scendere, nel corso della notte, nelle vallate che guardano...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:34

È il terzo appuntamento, quello di giovedì, con la rassegna settimanale “In diretta con il Sindaco” voluta dal primo cittadino Roberto Valettini per mantenere un canale di collegamento diretto, sia pur virtuale, con la cittadinanza, in una fase ancora delicata a causa della persistente emergenza epidemiologica