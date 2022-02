Lunigiana



Mensa e Pnrr: l’assessore Clerici risponde punto per punto all’opposizione

sabato, 5 febbraio 2022, 11:30

di michela carlotti

Il gruppo di minoranza ha presentato in questi giorni due interrogazioni all’amministrazione comunale per chiedere conto della sospensione della mensa scolastica negli istituti Tifoni e Ferrari, ma anche per sapere cosa si sta facendo per non perdere le risorse del PNRR.

Sul primo punto, un disagio per le famiglie, secondo l’opposizione, quello della sospensione del servizio mensa: una scelta concordata, replica invece l’assessore Annalisa Clerici.

“La sospensione del servizio mensa è stata decisa dall'amministrazione in accordo con le dirigenti scolastiche degli istituti Tifoni e Ferrari, sentito il parere dei presidenti dei consigli di istituto, su richiesta ufficiale delle scuole, a tutela della salute pubblica in ottica precauzionale visto il quadro della situazione epidemiologica post rientro dalle vacanze di Natale e dalla contagiosità della variante omicron. Una decisione, quindi, condivisa anche per andare incontro a problemi gestionali del personale scolastico”.

E laddove il gruppo di minoranza chiede se siano state valutate opzioni alternative, la Clerici risponde dettagliandole puntigliosamente: “Prima di decretare la sospensione del servizio, si è provato anche a valutare il pranzo in classe per tutti ma, appurata l'impossibilità per questioni logistiche della cooperativa che gestisce il servizio, si è deciso per la sospensione accogliendo così la richiesta degli istituti che hanno segnalato, a questo proposito, anche la raccomandazione prevista da una circolare ministeriale che prevede il distanziamento di almeno due metri nella consumazione dei pasti, in presenza di un positivo in aula”.

A questo proposito la Clerici riferisce che, al rientro in classe dopo le festività, i contagi erano diffusi in tutte le classi. “Al rientro dalle vacanze, sono state molte le classi della scuola primaria ad entrare in regime di sorveglianza e quarantena, e ben cinque classi su otto della scuola secondaria di primo grado hanno dovuto sospendere le lezioni in presenza per affrontarle in dad: da qui il problema dei tantissimi tamponi che si sono accavallati per i rientri a scuola post sorveglianza/quarantena”.

Spiegazioni rese, dunque, ma anche problema risolto: “Dal primo febbraio il servizio mensa è stato regolarmente ripristinato per tutti, data la situazione più sotto controllo. Ci permettiamo, però, di far notare che il primo giorno del rientro pomeridiano del corso dei moduli della scuola primaria, che prevede due rientri a settimana, il lunedì e il mercoledì, quindi mercoledì 2 febbraio, gli alunni che hanno mangiato in mensa sono stati solo 25, contro i 137 iscritti a questo corso”.

“Da ciò si evince – spiega la Clerici - che oltre l'80 per cento dei genitori dei bambini dei moduli hanno evidentemente preferito, sicuramente con ovvi disagi dati tempi veramente stretti, andare a prendere i figli alle 13 per non farli pranzare a scuola e riportarli poi alle 14 per le lezioni pomeridiane”.

La Clerici aggiunge inoltre una riflessione sul trend precedente le festività: “Anche prima delle vacanze, il 15 ottobre, il 15 novembre e il 13 dicembre, gli alunni in mensa erano rispettivamente 84, 86 e 85 e questo dà un ulteriore segnale che i genitori sono in questo momento ben più spaventati dall'idea di lasciare i figli a scuola, visto che i pasti sono scesi del 70 per cento rispetto al periodo prima delle vacanze natalizie”.



Per quanto riguarda poi la questione del PNRR: “Ci teniamo a far presente – dichiara la Clerici - che siamo più che attivi. Ogni delegato si sta occupando di seguire i bandi del suo settore. Risponderemo più puntualmente in consiglio comunale, ma stiamo seguendo ogni opportunità”.



Michela Carlotti