Nove videotappe per raccontare i 20 anni del Parco nazionale dell'Appennino

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:45

Nei giorni scorsi, la prof.ssa Giulia Fiorillo, attivo membro del Mangia Trekking e rappresentante del FAI, con una interessante iniziativa svolta insieme ad alcuni amici dell’Alpinismo Lento ha messo a punto una proposta, per evidenziare le località visitate. Usando semplici composizioni fotografiche

martedì, 1 febbraio 2022, 22:41

Sono quattro i progetti relativi ad altrettanti ponti della viabilità provinciale in Lunigiana che sono stati approvati dal settore tecnico della provincia di Massa-Carrara per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria: si tratta di un investimento complessivo pari a circa 770 mila euro

martedì, 1 febbraio 2022, 12:09

La lunigianese Alice Rossetti, coordinatrice regionale del partito, punta sullo sviluppo del sistema dei collegamenti rapidi per contrastare l’isolamento a cui, altrimenti, sono destinate le province marginali della regione, come quella di Massa Carrara ed ancor più, le aree interne come la Lunigiana

lunedì, 31 gennaio 2022, 19:36

Nel tardo pomeriggio un uomo di 89 anni si è ustionato mentre accendeva la stufa. È successo in località Arlia nel comune di Fivizzano. L’uomo ha riportato ustioni sul 40 per cento del corpo, concentrate soprattutto sul torace

domenica, 30 gennaio 2022, 21:49

Il sindaco Giannetti giorni fa aveva annunciato con entusiasmo l’aggiudicazione del secondo lotto delle terme di Equi ad una cordata di imprenditori privati. Ma la notizia non è stata accolta da tutti con lo stesso spirito

sabato, 29 gennaio 2022, 20:55

Dal 2 febbraio, ogni mercoledì e sabato pomeriggio, il punto drive through allestito in piazza dei Macelli per iniziativa delle Venerabili Misericordie di Pontremoli e Bagnone, va in supporto alle attività della farmacia Buttini di via Ricci Armani, che ormai da tempo gestisce la prenotazione e la somministrazione dei tamponi per l’intero territorio comunale