Lunigiana



"Sauro & Dino": Francesca Bianchi inaugura progetto per le scuole

venerdì, 4 febbraio 2022, 09:01

Francesca Bianchi inaugura progetto per i bambini delle scuole materne e primarie italiane. L’autrice ha appena ritirato, fresche di stampa, le copie del suo nuovo libro dedicato alla tematica della cittadinanza.

Consegnate dal consigliere regionale Giacomo Bugliani presso il Palazzo del Consiglio, sono state stampate dalla tipografia del consiglio della regione Toscana come da patrocinio del consiglio stesso.

Il progetto, spiega l'autrice, prevede la distribuzione cartacea gratuita agli insegnanti che ne faranno richiesta di due copie del libro, per avviare percorsi educativi con gli allievi. L'invio avverrà direttamente o a mezzo posta ove necessario.

“Si prevedono incontri con i bambini, in presenza o da remoto, per letture ad alta voce e riflessioni sul libro, dalle quali trarre insegnamento. Si gradisce – spiega inoltre la Bianchi - la rielaborazione illustrata o scritta da parte dei bambini per poter condividere il loro punto di vista. Sarà stilato un report progettuale a fini statistici per creare dati di riferimento nazionale sulla fruizione, gradimento, iniziativa delle varie realtà italiane con gli elaborati dei bambini per farne una conferenza regionale sulla consapevolezza e la diffusione nei bambini”.

"Sauro & Dino" è il titolo dell'ultimo libro nato dalla penna dell'autrice in collaborazione con l'illustratrice Anna Raffo che ha saputo dar vita ai personaggi del racconto. Il libro, arricchito da un'illustrazione vista con gli occhi dei bambini, ovvero fatta dalla piccola Viola Della Pina, figlia della scrittrice è stampato con caratteri ad alta leggibilità.

Si tratta di un racconto in rima, dalla struttura della filastrocca, ove due dinosauri, papà e figlio, si avventurano per la loro amata città incontrando altri animali che si danno da fare per tenere pulito il territorio, per evitare lo spreco, per risparmiare energia, per insegnare un consumo consapevole, per stimolare al riciclo e al riuso.

Risulta molto più semplice comprendere alcune facili norme comportamentali se a dircelo sono gli animali e attraverso l'uso della rima il ritmo permette la melodia della canzone che tiene vivo l'interesse dei bambini. Oltre allo stimolo del senso civico in senso stretto si vuole rafforzare il senso di rispetto verso gli animali, lasciando che essi esprimano il loro punto di vista.

Dalla prefazione del presidente della Fondazione Nazionale Collodi della quale l'autrice fa parte come membro del Comitato Tecnico Scientifico, si evince il paradosso di come due dinosauri, vissuti milioni di anni fa, debbano insegnare ai cittadini del terzo millennio le buone pratiche di rispetto e reciproca convivenza.

Il libro ha ottenuto il Patrocinio del Consiglio regionale della Toscana, della Provincia di Massa Carrara, della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, di Acqua Fonteviva, del Premio Int.le di Letteratura Sandomenichino, di AICS Massa Carrara e della Casa Editrice La Vela di Viareggio.

L'importanza del rispetto è un nutrimento che deve giungere sin dalla più tenera età, poiché per parlare di adulti che sappiano contestualizzarsi a livello sociale e culturalmente propositivi può partire solo dalla base per formare radici solide e forti. Per contattare direttamente l'autrice si indica il suo contatto telefonico: 338/9766577.

Mi. Ca.