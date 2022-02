Lunigiana



Selezione pubblica di un consulente legale per il Centro Donna della SdS Lunigiana

venerdì, 4 febbraio 2022, 09:02

La giunta esecutiva della SDS Lunigiana, ha approvato un avviso di selezione pubblica, tramite valutazione comparativa, per l’affidamento di un incarico di consulenza legale per le donne vittime di violenza e di stalking.

Il servizio è destinato alle donne che si rivolgono al “Centro Donna” attivo da oltre 13 anni, a partire da un progetto pilota attuato sul territorio del comune di Pontremoli a partire dal settembre del 2008, tramite un operatore dedicato, nelle sedi dei comuni di Pontremoli, Villafranca, Bagnone, Fivizzano, Tresana, Licciana Nardi, Aulla, Fosdinovo, Filattiera e Mulazzo.

Il servizio prevede l’apertura dello sportello legale per un minimo di quattro ore settimanali, dovendo questo garantire colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile.

L’incarico avrà una durata di 36 mesi a partire dalla data della sottoscrizione del contratto, per l’importo di 32mila e 400 euro, compreso IVA, CNPA e ogni altro onere, per la durata di un triennio.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire, presso la sede della SdS Lunigiana in Largo Giromini 2 ad Aulla, entro e non oltre le ore 12,30 di lunedì 21 febbraio, con una delle seguenti modalità: a mano, in busta chiusa, direttamente all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Società della Salute della Lunigiana Largo Giromini, 2 54011 Aulla (MS).

Tutte le informazioni sull’avviso di selezione pubblica sono disponibili sul sito web www.sdslunigiana.it, consultando la sezione “Bandi e Avvisi”, dove è possibile scaricare la documentazione necessaria.

Mi. Ca.