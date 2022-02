Villafranca si prepara alla celebrazione del giorno del ricordo, con la partecipazione di Gianpaolo Carabelli

Altri articoli in Lunigiana

domenica, 6 febbraio 2022, 18:07

I quattordici comuni della Lunigiana intendono continuare a mantenere un approccio comprensoriale sulla gestione dei rifiuti urbani, anche dopo l’entrata in vigore dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO Rifiuti) e l’affidamento diretto del servizio a Reti Ambiente Spa, società in house providing interamente pubblica partecipata dai cento comuni dell’ambito, che ha sancito...

sabato, 5 febbraio 2022, 20:48

Il bando per il tipo di operazione 4.1.1, relativo al miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole, rappresenterebbe un'importante opportunità per le realtà del territorio di Lunigiana

sabato, 5 febbraio 2022, 11:30

Il gruppo di minoranza ha presentato in questi giorni due interrogazioni all’amministrazione comunale per chiedere conto della sospensione della mensa scolastica negli istituti Tifoni e Ferrari, ma anche per sapere cosa si sta facendo per non perdere le risorse del PNRR

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:28

In sole due settimane, il comando provinciale dei carabinieri di Lucca è stato colpito da due lutti: è deceduto, infatti, alle quattro di questa notte, nella sua abitazione di Verciano, il brigadiere Cristiano Toni, assistito dai suoi famigliari

venerdì, 4 febbraio 2022, 09:02

La giunta esecutiva della SDS Lunigiana, ha approvato un avviso di selezione pubblica, tramite valutazione comparativa, per l’affidamento di un incarico di consulenza legale per le donne vittime di violenza e di stalking

venerdì, 4 febbraio 2022, 09:01

Francesca Bianchi inaugura progetto per i bambini delle scuole materne e primarie italiane. L’autrice ha appena ritirato, fresche di stampa, le copie del suo nuovo libro dedicato alla tematica della cittadinanza