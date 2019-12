Montignoso



"Christmas Song": ecco il nuovo album dell'Orchestra Giovanile Giorgini

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:10

Ecco Christmas Song, ovvero il nuovo album musicale realizzato dall'Orchestra Giovanile Giorgini di Montignoso. Brani e classici della tradizione natalizia Silent Night, We Wish You a Merry Christmas, Oggi a Betlemme un bimbo è nato, Auld Lang Syne, Bianco Natale, Holiday Fantasy ma anche Così celeste e Alleluja di Handel, «un pezzo potente e pulsante che tira fuori tutta la preparazione e la tecnica dei nostri ragazzi, questo percorso rimarrà un'emozione e un'impronta indelebile per tutti loro» spiega il Professor Gigi Pellegrini, della scuola G. B. Giorgini che ha diretto la registrazione.

Quasi cinquantacinque i giovani musicisti dell'Istituto G. B. Giorgini in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Seravezza e il Liceo Musicale Felice Palma di Massa che presenteranno al pubblico il loro nuovo CD prodotto dal Comune di Montignoso, «siamo veramente orgogliosi – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà – perchè questi ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di essere in grado di raggiungere livelli di qualità ormai riconosciuti e apprezzati da tutti, anche al di fuori del nostro Comune. La musica è un mezzo stupendo di dialogo, di formazione e in questo caso anche di condivisione e amicizia, per questo abbiamo voluto sostenere questo nuovo progetto pubblicando un nuovo album. A nome dell'Amministrazione vanno gli auguri più sinceri perchè possano continuare a coltivare e a far crescere questa loro passione».

Dopo "Tutti 'n musica" il primo CD con dodici brani strumentali presentato il 6 Maggio a Villa Shiff, i ragazzi e le ragazze apriranno "Christmas Song" con un concerto il prossimo 23 Dicembre alla chiesa S. Maria delle Rose, in località Capanne, alle ore 21:00.

Ed ecco i componenti dell'orchestra diretti Gigi Pellegrini in collaborazione con i professori Marco de Novellis e Fabio Lucarotti, Ugo Bongianni per la masterizzazione e mixaggio e Nicola Agnesi per la copertina dell'album. Flauti, Luca Lucchesi, Lisa Gabrielli, Sara Fiaschi, Sofia Chelotti, Asia Finamore, Matteo Baj, Francesco Passalacqua, Tommaso Teani. Clarinetti, Chiara Ricci, Nicola Baldi, Leonardo Guerra, Luca Guidi, Giulia Bianchi, Alessia Germelli. Sassofoni, Davide Cannilla, Sara Bedini, Samuele Germano, Greta Di Maio, Daniele Petacchi, Bianca Russo, Mario Freda. Trombe, Nicolas Bertolaccini, Pietro Marchini, Prof. Marco De Novellis. Euphonium, Livia Santanchè, Daniele Pucci, Alessandro Neri. Chitarre, Tommaso Grisoli, Filippo Buongiorni, Nicole Lazzini, Lorenzo Pedrinzani, Alessio Landucci, Aida Saber, Prof. Fabio Lucarotti. Pianoforti, Gloria Bonfigli, Benedetta Bonini, Elena Baldi, Nicole Ricci, Caterina Bertoli, Arianna Binaglia, Cristian Margarita, Adelaide Manfredi. Batteria, Leonardo Badiali.