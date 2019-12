Ecco il nuovo presepe vivente del Cinquale

Altri articoli in Montignoso

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:10

Ecco Christmas Song, ovvero il nuovo album musicale realizzato dall'Orchestra Giovanile Giorgini di Montignoso

lunedì, 16 dicembre 2019, 12:12

Quattro giorni di divertimento, spettacoli e dolcezza, in Piazza Maccari arriva "Choco Moments". Una nuova iniziativa, questa volta tutta dedicata al palato e al sorriso dei grandi e dei più piccoli con sua maestà il cioccolato

giovedì, 12 dicembre 2019, 12:02

Mercato di Natale, piatti della tradizione, concerti, musica e spettacoli, e ovviamente Babbo Natale con la sua casetta per salutare tutti i bambini e le bambine che vorranno passare a trovarlo

mercoledì, 11 dicembre 2019, 18:46

In centinaia i sindaci dei comuni italiani che hanno partecipato ieri alla "marcia" a Milano in sostegno della senatrice Liliana Segre dopo le minacce antisemite ricevute nei giorni scorsi

lunedì, 9 dicembre 2019, 20:16

Manuala Aiazzi, in qualità di portavoce di Fratelli di Italia, interviene in merito ai disagi previsti per l'evento "Il Borgo Incantato"

sabato, 7 dicembre 2019, 15:58

Quasi duecento pezzi raffiguranti i personaggi caratteristici della rievocazione che ogni famiglia realizza ogni anno accanto all'albero di Natale, e ancora, pescatori, lavandaie, fornai, fontane e mulini mobili che iniziano a lavorare all'alba per terminare la notte, tutto accuratamente meccanizzato, in alto a sinistra la riproduzione in scala del Monte...