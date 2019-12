Montignoso



Il saluto dell'amministrazione all'imprenditore Vando D'Angiolo: "Perdita per la nostra comunità"

sabato, 28 dicembre 2019, 12:07

«Una grande perdita per tutta la nostra comunità, Vando era un esempio per il mondo dell'imprenditoria, una figura straordinaria dotata di equilibrio e serietà, di un'ammirevole sensibilità ed eleganza, senso sociale e rispetto delle istituzioni, sempre disponibile ad ascoltare chiunque avesse bisogno».

Sono le prime parole del sindaco del comune di Montignoso e presidente della provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti stamani in visita, accanto a tutta la giunta, all'azienda Campolonghi per dare un saluto alla famiglia dell'imprenditore del settore lapideo Vando D'Angiolo scomparso ieri all'età di 86 anni.

L'atmosfera è carica di emozione, il via vai di persone e personalità del mondo della politica, dell'industria, ma anche dei cittadini, dei parenti, degli amici e dei dipendenti fa comprendere che l'imprenditore era una figura rispettata e legata a molti. Tutti si salutano e si stringono le mani mentre dagli occhi traspare commozione.

«Tutta l'amministrazione è presente perché credo che persone come D'Angiolo siano uniche – continua Lorenzetti – non solo per quello che è fatto negli anni, per le sue doti e capacità imprenditoriali, per il suo impegno sociale, per la sua continua curiosità e ricerca di innovazione. Tutte peculiarità che sono dimostrate dal nome che la sua azienda ha rappresentato e continua a rappresentare nel mondo, ma per come sia riuscito a portare avanti tutto questo. Con sensibilità, rispetto e profonda umanità. Questi credo siano i tratti che tutti noi vogliamo ricordare oggi con un ultimo saluto».