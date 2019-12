Montignoso



La Nuova Croce Azzurra di Montignoso e Soccorso Apuano organizzano "La casa di Babbo Natale"

sabato, 21 dicembre 2019, 15:22

La Nuova Croce Azzurra di Montignoso e Soccorso Apuano organizzano "La casa di Babbo Natale", in' iniziativa sia per far divertire grandi e piccini sia per aiutare la piccola Micol affetta da una rara malattia.

L'evento ha il patrocinio del Comune di MASSA. Sarà un Babbo Natale a bordo di un sidecar accompagnato dai vespisti del Vespa club Carrara a dare il via all'evento che si terrà il 22,23 24 dicembre alla sede della Pubblica assistenza Croce Azzurra Montignoso in via Intercomunale 7 nel comune di Massa .

Il simpatico vecchietto vestito di rosso partirà Domenica alle ore 10 dall'atrio del palazzo comunale di MASSA è percorrerà viale eugenio chiesa, viale Roma, è il longomare di levante fino a raggiungere la casa di Babbo natale realizzata all'interno del piazzale della pubblica assistenza nuova croce azzurra a contorno ci saranno in ognuno dei 3 giorni dalle ore 10 alle 18,30 :

- trucca bimbi con animazione

- spettacolo dei mangiafuoco

- spettacolo dei falconieri

- giro per i piu piccoli sopra gli asinelli

- spettacolo delle Befane di montignoso

- stand eno gastronomici

- prodotti tipici locali

- esposizione di prodotti natalizi , prodotti naturali

- pesca di beneficenza.

un ringraziamento particolare al Comune di MASSA, Comando Provinciale arma Carabinieri, comando vigili urbani Di MASSA.

